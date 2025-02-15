https://ria.ru/20250215/moshennichestvo-1999547194.html

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества со СНИЛС

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества со СНИЛС - РИА Новости, 15.02.2025

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества со СНИЛС

Мошенники могут использовать СНИЛС россиян для оформления кредитов в банках, предупредил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T10:51:00+03:00

2025-02-15T10:51:00+03:00

2025-02-15T15:58:00+03:00

общество

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

технологии

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Мошенники могут использовать СНИЛС россиян для оформления кредитов в банках, предупредил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с "Лентой.ру"."СНИЛС — это ключевой элемент финансовой и социальной идентичности, содержащий важные персональные данные. Если у злоумышленника окажутся эти и другие персональные данные человека, например копия паспорта, он может попытаться оформить на его имя кредит в банке", — указал Виноградов.Эксперт также отметил, что злоумышленники с помощью СНИЛС могут получить доступ к аккаунту госуслуг жертвы, чтобы впоследствии изменить данные номеров карт и счетов для получения налоговых вычетов и социальных выплат.Кроме того, мошенники, используя СНИЛС, могут зарегистрировать электронные кошельки и аккаунты в финансовых учреждениях, подчеркнул Виноградов.Накануне управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале сообщило, что в новой многоэтапной схеме мошенники представляются сотрудниками поликлиники и техподдержки госуслуг.

https://ria.ru/20250214/jurist-1999267119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), технологии