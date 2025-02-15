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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества со СНИЛС - РИА Новости, 15.02.2025
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10:51 15.02.2025 (обновлено: 15:58 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/moshennichestvo-1999547194.html
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества со СНИЛС
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества со СНИЛС - РИА Новости, 15.02.2025
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества со СНИЛС
Мошенники могут использовать СНИЛС россиян для оформления кредитов в банках, предупредил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T10:51:00+03:00
2025-02-15T15:58:00+03:00
общество
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
технологии
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Мошенники могут использовать СНИЛС россиян для оформления кредитов в банках, предупредил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с "Лентой.ру".&quot;СНИЛС — это ключевой элемент финансовой и социальной идентичности, содержащий важные персональные данные. Если у злоумышленника окажутся эти и другие персональные данные человека, например копия паспорта, он может попытаться оформить на его имя кредит в банке&quot;, — указал Виноградов.Эксперт также отметил, что злоумышленники с помощью СНИЛС могут получить доступ к аккаунту госуслуг жертвы, чтобы впоследствии изменить данные номеров карт и счетов для получения налоговых вычетов и социальных выплат.Кроме того, мошенники, используя СНИЛС, могут зарегистрировать электронные кошельки и аккаунты в финансовых учреждениях, подчеркнул Виноградов.Накануне управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале сообщило, что в новой многоэтапной схеме мошенники представляются сотрудниками поликлиники и техподдержки госуслуг.
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общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), технологии
Общество, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Технологии
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества со СНИЛС

Юрист Виноградов перечислил новые способы мошенничества с помощью СНИЛС

© РИА НовостиСтраховые свидетельства обязательного пенсионного страхования
Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
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Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Мошенники могут использовать СНИЛС россиян для оформления кредитов в банках, предупредил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с "Лентой.ру".
«

"СНИЛС — это ключевой элемент финансовой и социальной идентичности, содержащий важные персональные данные. Если у злоумышленника окажутся эти и другие персональные данные человека, например копия паспорта, он может попытаться оформить на его имя кредит в банке", — указал Виноградов.

Эксперт также отметил, что злоумышленники с помощью СНИЛС могут получить доступ к аккаунту госуслуг жертвы, чтобы впоследствии изменить данные номеров карт и счетов для получения налоговых вычетов и социальных выплат.
Кроме того, мошенники, используя СНИЛС, могут зарегистрировать электронные кошельки и аккаунты в финансовых учреждениях, подчеркнул Виноградов.
Накануне управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале сообщило, что в новой многоэтапной схеме мошенники представляются сотрудниками поликлиники и техподдержки госуслуг.
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ОбществоВадим ВиноградовВысшая школа экономики (ВШЭ)Технологии
 
 
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