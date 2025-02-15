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Модуль Blue Ghost вышел на эллиптическую орбиту Луны - РИА Новости, 15.02.2025
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Наука
 
10:35 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/modul-1999545796.html
Модуль Blue Ghost вышел на эллиптическую орбиту Луны
Модуль Blue Ghost вышел на эллиптическую орбиту Луны - РИА Новости, 15.02.2025
Модуль Blue Ghost вышел на эллиптическую орбиту Луны
Лунный посадочный модуль Blue Ghost ("Синий призрак") компании Firefly Aerospace вышел на эллиптическую орбиту Луны, заявила аэрокосмическая компания. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T10:35:00+03:00
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наука
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Лунный посадочный модуль Blue Ghost ("Синий призрак") компании Firefly Aerospace вышел на эллиптическую орбиту Луны, заявила аэрокосмическая компания. "Во время импульса тяги для выведения на лунную орбиту Blue Ghost сделал первые снимки Луны крупным планом. Blue Ghost теперь проведет 16 дней на лунной орбите и выполнит дополнительные маневры, чтобы перевести посадочный аппарат с эллиптической орбиты на круговую орбиту вокруг Луны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте. В январе сообщалось, что ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с лунным модулем Blue Ghost. Модуль доставит на Луну научно-техническое оборудование в рамках инициативы НАСА Commercial Lunar Payload Services. Прилунение модуля ожидается 2 марта 2025 года. По данным компании Firefly Aerospace, лунная миссия получила название Ghost Riders in the Sky ("Призрачные всадники в небе"), что является отсылкой к одноименной песне американского исполнителя Джонни Кэша.
https://ria.ru/20250203/kitaj-1997151803.html
https://ria.ru/20240818/luna-1966839837.html
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космос - риа наука, луна, флорида, наса
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Флорида, НАСА
Модуль Blue Ghost вышел на эллиптическую орбиту Луны

Модуль Blue Ghost вышел на эллиптическую орбиту Луны и сделал первые снимки

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Лунный посадочный модуль Blue Ghost ("Синий призрак") компании Firefly Aerospace вышел на эллиптическую орбиту Луны, заявила аэрокосмическая компания.
"Во время импульса тяги для выведения на лунную орбиту Blue Ghost сделал первые снимки Луны крупным планом. Blue Ghost теперь проведет 16 дней на лунной орбите и выполнит дополнительные маневры, чтобы перевести посадочный аппарат с эллиптической орбиты на круговую орбиту вокруг Луны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
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В январе сообщалось, что ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с лунным модулем Blue Ghost. Модуль доставит на Луну научно-техническое оборудование в рамках инициативы НАСА Commercial Lunar Payload Services. Прилунение модуля ожидается 2 марта 2025 года.
По данным компании Firefly Aerospace, лунная миссия получила название Ghost Riders in the Sky ("Призрачные всадники в небе"), что является отсылкой к одноименной песне американского исполнителя Джонни Кэша.
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