Рейтинг@Mail.ru
Минздрав разработал критерии оценки качества медицинской помощи - РИА Новости, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:10 15.02.2025 (обновлено: 20:15 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/minzdrav-1999610126.html
Минздрав разработал критерии оценки качества медицинской помощи
Минздрав разработал критерии оценки качества медицинской помощи - РИА Новости, 15.02.2025
Минздрав разработал критерии оценки качества медицинской помощи
Минздрав России разработал проект приказа, устанавливающий критерии оценки качества медицинской помощи, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T20:10:00+03:00
2025-02-15T20:15:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_465c6b96310b667a22b2cd06538a72a4.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Минздрав России разработал проект приказа, устанавливающий критерии оценки качества медицинской помощи, сообщила пресс-служба министерства. "Министерством здравоохранения Российской Федерации разработан проект приказа, направленный на улучшение качества медицинской помощи. Этим проектом приказа устанавливаются критерии оценки качества медицинской помощи", - говорится в сообщении. Критерии были разработаны на основе клинических рекомендаций, которые с 2018 года легли в основу деятельности медицинских работников и используются при лечении в том числе онкологических заболеваний, пояснили в пресс-службе. На данный момент утверждено 560 клинических рекомендаций, уточнили в министерстве. Клинические рекомендации содержат алгоритмированный порядок оказания медицинской помощи пациенту с конкретным заболеванием. При этом за врачом сохранено право выбора из предложенных ему методов диагностики и лечения, отметили в пресс-службе. "Эти документы не создают новых сущностей в оказании медицинской помощи, а структурируют имеющиеся научные данные, позволяя с учетом принципов доказательной медицины выбирать наиболее эффективные и безопасные методы лечения конкретного пациента с его индивидуальными особенностями. Клинические рекомендации обеспечивает повышение качества оказываемой медицинской помощи пациентам", - подчеркнули в Минздраве. При этом критерии оценки качества содержат перечень медицинских вмешательств, которые необходимо выполнить каждому пациенту при определенном заболевании, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20250215/minzdrav-1999508846.html
https://ria.ru/20250207/minzdrav-1997896819.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_22b8b964731304ac7d06781ee032b8c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав разработал критерии оценки качества медицинской помощи

Минздрав разработал проект приказа о критериях оценки качества медпомощи

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Минздрав России разработал проект приказа, устанавливающий критерии оценки качества медицинской помощи, сообщила пресс-служба министерства.
"Министерством здравоохранения Российской Федерации разработан проект приказа, направленный на улучшение качества медицинской помощи. Этим проектом приказа устанавливаются критерии оценки качества медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Фасад здания новой поликлиники в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике
Вчера, 00:30
Критерии были разработаны на основе клинических рекомендаций, которые с 2018 года легли в основу деятельности медицинских работников и используются при лечении в том числе онкологических заболеваний, пояснили в пресс-службе. На данный момент утверждено 560 клинических рекомендаций, уточнили в министерстве.
Клинические рекомендации содержат алгоритмированный порядок оказания медицинской помощи пациенту с конкретным заболеванием. При этом за врачом сохранено право выбора из предложенных ему методов диагностики и лечения, отметили в пресс-службе.
"Эти документы не создают новых сущностей в оказании медицинской помощи, а структурируют имеющиеся научные данные, позволяя с учетом принципов доказательной медицины выбирать наиболее эффективные и безопасные методы лечения конкретного пациента с его индивидуальными особенностями. Клинические рекомендации обеспечивает повышение качества оказываемой медицинской помощи пациентам", - подчеркнули в Минздраве.
При этом критерии оценки качества содержат перечень медицинских вмешательств, которые необходимо выполнить каждому пациенту при определенном заболевании, добавили в министерстве.
Занятия студентов медицинского университета в симуляционном центре - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Минздрав разработал проект по трудоустройству выпускников медвузов
7 февраля, 10:27
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала