https://ria.ru/20250215/minzdrav-1999610126.html
Минздрав разработал критерии оценки качества медицинской помощи
Минздрав разработал критерии оценки качества медицинской помощи - РИА Новости, 15.02.2025
Минздрав разработал критерии оценки качества медицинской помощи
Минздрав России разработал проект приказа, устанавливающий критерии оценки качества медицинской помощи, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T20:10:00+03:00
2025-02-15T20:10:00+03:00
2025-02-15T20:15:00+03:00
общество
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Минздрав России разработал проект приказа, устанавливающий критерии оценки качества медицинской помощи, сообщила пресс-служба министерства. "Министерством здравоохранения Российской Федерации разработан проект приказа, направленный на улучшение качества медицинской помощи. Этим проектом приказа устанавливаются критерии оценки качества медицинской помощи", - говорится в сообщении. Критерии были разработаны на основе клинических рекомендаций, которые с 2018 года легли в основу деятельности медицинских работников и используются при лечении в том числе онкологических заболеваний, пояснили в пресс-службе. На данный момент утверждено 560 клинических рекомендаций, уточнили в министерстве. Клинические рекомендации содержат алгоритмированный порядок оказания медицинской помощи пациенту с конкретным заболеванием. При этом за врачом сохранено право выбора из предложенных ему методов диагностики и лечения, отметили в пресс-службе. "Эти документы не создают новых сущностей в оказании медицинской помощи, а структурируют имеющиеся научные данные, позволяя с учетом принципов доказательной медицины выбирать наиболее эффективные и безопасные методы лечения конкретного пациента с его индивидуальными особенностями. Клинические рекомендации обеспечивает повышение качества оказываемой медицинской помощи пациентам", - подчеркнули в Минздраве. При этом критерии оценки качества содержат перечень медицинских вмешательств, которые необходимо выполнить каждому пациенту при определенном заболевании, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20250215/minzdrav-1999508846.html
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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав разработал критерии оценки качества медицинской помощи
Минздрав разработал проект приказа о критериях оценки качества медпомощи
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Минздрав России разработал проект приказа, устанавливающий критерии оценки качества медицинской помощи, сообщила пресс-служба министерства.
"Министерством здравоохранения Российской Федерации разработан проект приказа, направленный на улучшение качества медицинской помощи. Этим проектом приказа устанавливаются критерии оценки качества медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Критерии были разработаны на основе клинических рекомендаций, которые с 2018 года легли в основу деятельности медицинских работников и используются при лечении в том числе онкологических заболеваний, пояснили в пресс-службе. На данный момент утверждено 560 клинических рекомендаций, уточнили в министерстве.
Клинические рекомендации содержат алгоритмированный порядок оказания медицинской помощи пациенту с конкретным заболеванием. При этом за врачом сохранено право выбора из предложенных ему методов диагностики и лечения, отметили в пресс-службе.
"Эти документы не создают новых сущностей в оказании медицинской помощи, а структурируют имеющиеся научные данные, позволяя с учетом принципов доказательной медицины выбирать наиболее эффективные и безопасные методы лечения конкретного пациента с его индивидуальными особенностями. Клинические рекомендации обеспечивает повышение качества оказываемой медицинской помощи пациентам", - подчеркнули в Минздраве.
При этом критерии оценки качества содержат перечень медицинских вмешательств, которые необходимо выполнить каждому пациенту при определенном заболевании, добавили в министерстве.