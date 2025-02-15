https://ria.ru/20250215/minzdrav-1999610126.html

Минздрав разработал критерии оценки качества медицинской помощи

Минздрав разработал критерии оценки качества медицинской помощи - РИА Новости, 15.02.2025

Минздрав разработал критерии оценки качества медицинской помощи

Минздрав России разработал проект приказа, устанавливающий критерии оценки качества медицинской помощи, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 15.02.2025

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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Минздрав России разработал проект приказа, устанавливающий критерии оценки качества медицинской помощи, сообщила пресс-служба министерства. "Министерством здравоохранения Российской Федерации разработан проект приказа, направленный на улучшение качества медицинской помощи. Этим проектом приказа устанавливаются критерии оценки качества медицинской помощи", - говорится в сообщении. Критерии были разработаны на основе клинических рекомендаций, которые с 2018 года легли в основу деятельности медицинских работников и используются при лечении в том числе онкологических заболеваний, пояснили в пресс-службе. На данный момент утверждено 560 клинических рекомендаций, уточнили в министерстве. Клинические рекомендации содержат алгоритмированный порядок оказания медицинской помощи пациенту с конкретным заболеванием. При этом за врачом сохранено право выбора из предложенных ему методов диагностики и лечения, отметили в пресс-службе. "Эти документы не создают новых сущностей в оказании медицинской помощи, а структурируют имеющиеся научные данные, позволяя с учетом принципов доказательной медицины выбирать наиболее эффективные и безопасные методы лечения конкретного пациента с его индивидуальными особенностями. Клинические рекомендации обеспечивает повышение качества оказываемой медицинской помощи пациентам", - подчеркнули в Минздраве. При этом критерии оценки качества содержат перечень медицинских вмешательств, которые необходимо выполнить каждому пациенту при определенном заболевании, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20250215/minzdrav-1999508846.html

https://ria.ru/20250207/minzdrav-1997896819.html

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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)