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Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике - РИА Новости, 15.02.2025
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00:30 15.02.2025 (обновлено: 10:10 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/minzdrav-1999508846.html
Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике
Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике - РИА Новости, 15.02.2025
Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике
Минздрав планирует распространить возможность прикрепления к поликлинике онлайн через сайт "Госуслуги" во всех регионах России, документ с этой инициативой... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T00:30:00+03:00
2025-02-15T10:10:00+03:00
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Минздрав планирует распространить возможность прикрепления к поликлинике онлайн через сайт "Госуслуги" во всех регионах России, документ с этой инициативой размещен на портале проектов нормативных правовых актов."Утвердить порядок выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", — говорится в проекте.Если приказ утвердят, он вступит в силу уже 1 сентября.Сейчас на госуслугах уже есть опция прикрепления к поликлинике через портал, но она доступна не во всех регионах. После изменений жители любого субъекта Федерации смогут проходить эту процедуру не только при личной явке в медучреждение, но и электронным способом.
https://ria.ru/20250214/vrachi-1999397759.html
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общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике

Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике через госуслуги

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФасад здания новой поликлиники в Москве
Фасад здания новой поликлиники в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Фасад здания новой поликлиники в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Минздрав планирует распространить возможность прикрепления к поликлинике онлайн через сайт "Госуслуги" во всех регионах России, документ с этой инициативой размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
"Утвердить порядок выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", — говорится в проекте.
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Если приказ утвердят, он вступит в силу уже 1 сентября.
Сейчас на госуслугах уже есть опция прикрепления к поликлинике через портал, но она доступна не во всех регионах. После изменений жители любого субъекта Федерации смогут проходить эту процедуру не только при личной явке в медучреждение, но и электронным способом.
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