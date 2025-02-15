https://ria.ru/20250215/minzdrav-1999508846.html

Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике

Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике - РИА Новости, 15.02.2025

Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике

Минздрав планирует распространить возможность прикрепления к поликлинике онлайн через сайт "Госуслуги" во всех регионах России, документ с этой инициативой... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T00:30:00+03:00

2025-02-15T00:30:00+03:00

2025-02-15T10:10:00+03:00

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987652647_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_8928f83af499e4e9dfa5d35a5dbb905b.jpg

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Минздрав планирует распространить возможность прикрепления к поликлинике онлайн через сайт "Госуслуги" во всех регионах России, документ с этой инициативой размещен на портале проектов нормативных правовых актов."Утвердить порядок выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", — говорится в проекте.Если приказ утвердят, он вступит в силу уже 1 сентября.Сейчас на госуслугах уже есть опция прикрепления к поликлинике через портал, но она доступна не во всех регионах. После изменений жители любого субъекта Федерации смогут проходить эту процедуру не только при личной явке в медучреждение, но и электронным способом.

https://ria.ru/20250214/vrachi-1999397759.html

https://ria.ru/20241206/minzdrav-1987641139.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)