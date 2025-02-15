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Минобрнауки США аннулировало 70 грантов, связанных с политикой DEI - РИА Новости, 15.02.2025
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05:57 15.02.2025 (обновлено: 06:19 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/minobrnauki-1999522926.html
Минобрнауки США аннулировало 70 грантов, связанных с политикой DEI
Минобрнауки США аннулировало 70 грантов, связанных с политикой DEI - РИА Новости, 15.02.2025
Минобрнауки США аннулировало 70 грантов, связанных с политикой DEI
Министерство образования США аннулировало 70 грантов, связанных с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), об этом в соцсети X сообщил... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T05:57:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министерство образования США аннулировало 70 грантов, связанных с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), об этом в соцсети X сообщил департамент США по государственной эффективности (DOGE), который возглавляет американский предприниматель Илон Маск. "За последние 48 часов министерство образования аннулировало 70 грантов на обучение, связанных с политикой DEI, на общую сумму 373 миллиона долларов. Один из них обучал преподавателей "проводить постоянный ...самоанализ, чтобы противостоять своим собственным предубеждениям и расизму, а также развивать антирасистское мышление", - говорится в публикации департамента. Департамент государственной эффективности (DOGE) также опубликовал в соцсети X ссылку на письмо министерства образования, отправленное, по его словам, департаментам образования всех 50 штатов. Согласно письму, американским школам дается две недели, чтобы отказаться от программ, связанных с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности. В противном случае школы и образовательные заведения могут "потерять государственное финансирование".
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в мире, сша, илон маск
В мире, США, Илон Маск
Минобрнауки США аннулировало 70 грантов, связанных с политикой DEI

Минобразования США аннулировало 70 грантов, связанных с политикой разнообразия

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министерство образования США аннулировало 70 грантов, связанных с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), об этом в соцсети X сообщил департамент США по государственной эффективности (DOGE), который возглавляет американский предприниматель Илон Маск.
"За последние 48 часов министерство образования аннулировало 70 грантов на обучение, связанных с политикой DEI, на общую сумму 373 миллиона долларов. Один из них обучал преподавателей "проводить постоянный ...самоанализ, чтобы противостоять своим собственным предубеждениям и расизму, а также развивать антирасистское мышление", - говорится в публикации департамента.
Департамент государственной эффективности (DOGE) также опубликовал в соцсети X ссылку на письмо министерства образования, отправленное, по его словам, департаментам образования всех 50 штатов. Согласно письму, американским школам дается две недели, чтобы отказаться от программ, связанных с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности. В противном случае школы и образовательные заведения могут "потерять государственное финансирование".
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