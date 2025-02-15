https://ria.ru/20250215/minobrnauki-1999522926.html

Минобрнауки США аннулировало 70 грантов, связанных с политикой DEI

Минобрнауки США аннулировало 70 грантов, связанных с политикой DEI - РИА Новости, 15.02.2025

Минобрнауки США аннулировало 70 грантов, связанных с политикой DEI

Министерство образования США аннулировало 70 грантов, связанных с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), об этом в соцсети X сообщил... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T05:57:00+03:00

2025-02-15T05:57:00+03:00

2025-02-15T06:19:00+03:00

в мире

сша

илон маск

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министерство образования США аннулировало 70 грантов, связанных с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), об этом в соцсети X сообщил департамент США по государственной эффективности (DOGE), который возглавляет американский предприниматель Илон Маск. "За последние 48 часов министерство образования аннулировало 70 грантов на обучение, связанных с политикой DEI, на общую сумму 373 миллиона долларов. Один из них обучал преподавателей "проводить постоянный ...самоанализ, чтобы противостоять своим собственным предубеждениям и расизму, а также развивать антирасистское мышление", - говорится в публикации департамента. Департамент государственной эффективности (DOGE) также опубликовал в соцсети X ссылку на письмо министерства образования, отправленное, по его словам, департаментам образования всех 50 штатов. Согласно письму, американским школам дается две недели, чтобы отказаться от программ, связанных с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности. В противном случае школы и образовательные заведения могут "потерять государственное финансирование".

https://ria.ru/20250215/trangendery-1999512505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, илон маск