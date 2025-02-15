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Лавров и Рубио провели телефонный разговор

Лавров и Рубио провели телефонный разговор - РИА Новости, 15.02.2025

Лавров и Рубио провели телефонный разговор

По инициативе Соединенных Штатов состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств США и России, сообщили РИА Новости в МИД. РИА Новости, 15.02.2025

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. По инициативе Соединенных Штатов состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств США и России, сообщили РИА Новости в МИД."По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран", — говорится в сообщении.Сергей Лавров и Марко Рубио в ходе телефонного разговора, как сообщает МИД:В среду Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине.Главы государств договорились продолжить личные контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.В четверг американский лидер заявил, что уже на Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей с 14 по 16 февраля, должна состояться встреча высокопоставленных чиновников из России, США и Украины, а на следующей неделе — в Саудовской Аравии.Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.

https://ria.ru/20250215/tramp-1999499057.html

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в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато, украина, мюнхенская конференция по безопасности