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Лавров и Рубио провели телефонный разговор
Лавров и Рубио провели телефонный разговор - РИА Новости, 15.02.2025
Лавров и Рубио провели телефонный разговор
По инициативе Соединенных Штатов состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств США и России, сообщили РИА Новости в МИД. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T21:48:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. По инициативе Соединенных Штатов состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств США и России, сообщили РИА Новости в МИД."По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран", — говорится в сообщении.Сергей Лавров и Марко Рубио в ходе телефонного разговора, как сообщает МИД:В среду Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине.Главы государств договорились продолжить личные контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.В четверг американский лидер заявил, что уже на Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей с 14 по 16 февраля, должна состояться встреча высокопоставленных чиновников из России, США и Украины, а на следующей неделе — в Саудовской Аравии.Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.
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в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато, украина, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина, Мюнхенская конференция по безопасности
Лавров и Рубио провели телефонный разговор
МИД России сообщил о телефонном разговоре Лаврова и Рубио по инициативе США
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. По инициативе Соединенных Штатов состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств США и России, сообщили РИА Новости в МИД.
"По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран", — говорится в сообщении.
Сергей Лавров и Марко Рубио в ходе телефонного разговора, как сообщает МИД:
- подтвердили готовность работать над восстановлением взаимоуважительного диалога;
- договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки встречи Путина и Трампа;
- условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в отношениях двух стран;
- обсудили пути прекращения начатой бывшим президентом США Бараком Обамой линии на ужесточение условий работы дипмиссий России в Соединенных Штатах;
- условились организовать встречу экспертов для согласования шагов по снятию взаимных препон для работы загранпредставительств России и США;
- подтвердили настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе по Украине и Ближнему Востоку.
В среду Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине.
Главы государств договорились продолжить личные контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
В четверг американский лидер заявил, что уже на Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей с 14 по 16 февраля, должна состояться встреча высокопоставленных чиновников из России, США и Украины, а на следующей неделе — в Саудовской Аравии
.
Позиция России по урегулированию конфликта
В июне прошлого года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
- Украина официально откажется от намерений присоединиться к НАТО;
- ВСУ выйдут из новых российских регионов;
- киевские власти проведут демилитаризацию и денацификацию;
- страна примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.