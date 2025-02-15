https://ria.ru/20250215/merkuris-1999581739.html

На Западе рассказали, как Трамп и Путин довели ЕС до ужаса

На Западе рассказали, как Трамп и Путин довели ЕС до ужаса - РИА Новости, 15.02.2025

На Западе рассказали, как Трамп и Путин довели ЕС до ужаса

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа вызвал в ЕС коллективный нервный срыв, заявил британский аналитик... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T15:53:00+03:00

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2025-02-15T15:53:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа вызвал в ЕС коллективный нервный срыв, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."После разговора Путина и Трампа мы наблюдаем в Европе ситуацию, которую лучше всего можно описать как "коллективный нервный срыв", — считает он.Как отметил аналитик, европейцы всегда боялись, что Россия и США смогут найти общий язык, оставив ЕС в стороне."Это настоящий страх, который присутствует в Европе в настоящее время", — заключил он.Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, стороны обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминал о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Лидеры договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.

https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999573118.html

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в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, европа, евросоюз