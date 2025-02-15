https://ria.ru/20250215/medvedev-1999604325.html

Медведев назвал Зеленского киевским клоуном

Медведев назвал Зеленского киевским клоуном - РИА Новости, 15.02.2025

Медведев назвал Зеленского киевским клоуном

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского "киевским клоуном", который отчитал президента США Дональда Трампа за всё, что... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T19:12:00+03:00

2025-02-15T19:12:00+03:00

2025-02-15T19:20:00+03:00

россия

сша

украина

дональд трамп

дмитрий медведев

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского "киевским клоуном", который отчитал президента США Дональда Трампа за всё, что только можно, и задался вопросом, как американский лидер отреагирует на это. "Киевский клоун отчитал Трампа за все, что только можно. То есть никому не нужный попрошайка и вор плюет в руку дающего. Вопрос в том, как отреагирует Трамп?" - написал Медведев в социальной сети X. Зеленский продолжает жаловаться, что Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину раньше, чем ему. Также Зеленский нервничает из-за диалога России и США по Украине на фоне критики европейских стран со стороны вице-президента США Джей-Ди Вэнса.

https://ria.ru/20250128/zelenskiy-1995816273.html

россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий медведев, владимир зеленский