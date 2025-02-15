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Медведев назвал Зеленского киевским клоуном - РИА Новости, 15.02.2025
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19:12 15.02.2025 (обновлено: 19:20 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/medvedev-1999604325.html
Медведев назвал Зеленского киевским клоуном
Медведев назвал Зеленского киевским клоуном - РИА Новости, 15.02.2025
Медведев назвал Зеленского киевским клоуном
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского "киевским клоуном", который отчитал президента США Дональда Трампа за всё, что... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T19:12:00+03:00
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сша
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дональд трамп
дмитрий медведев
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского "киевским клоуном", который отчитал президента США Дональда Трампа за всё, что только можно, и задался вопросом, как американский лидер отреагирует на это. "Киевский клоун отчитал Трампа за все, что только можно. То есть никому не нужный попрошайка и вор плюет в руку дающего. Вопрос в том, как отреагирует Трамп?" - написал Медведев в социальной сети X. Зеленский продолжает жаловаться, что Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину раньше, чем ему. Также Зеленский нервничает из-за диалога России и США по Украине на фоне критики европейских стран со стороны вице-президента США Джей-Ди Вэнса.
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россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий медведев, владимир зеленский
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский
Медведев назвал Зеленского киевским клоуном

Медведев назвал Зеленского киевским клоуном, отчитавшим Трампа

© Chay Bowes/ХВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Chay Bowes/Х
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского "киевским клоуном", который отчитал президента США Дональда Трампа за всё, что только можно, и задался вопросом, как американский лидер отреагирует на это.
«
"Киевский клоун отчитал Трампа за все, что только можно. То есть никому не нужный попрошайка и вор плюет в руку дающего. Вопрос в том, как отреагирует Трамп?" - написал Медведев в социальной сети X.
Зеленский продолжает жаловаться, что Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину раньше, чем ему. Также Зеленский нервничает из-за диалога России и США по Украине на фоне критики европейских стран со стороны вице-президента США Джей-Ди Вэнса.
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РоссияСШАУкраинаДональд ТрампДмитрий МедведевВладимир Зеленский
 
 
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