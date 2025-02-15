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В Нефтеюганске в ХМАО загорелось кафе - РИА Новости, 15.02.2025
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17:23 15.02.2025 (обновлено: 17:28 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/mchs-1999590424.html
В Нефтеюганске в ХМАО загорелось кафе
В Нефтеюганске в ХМАО загорелось кафе - РИА Новости, 15.02.2025
В Нефтеюганске в ХМАО загорелось кафе
Кафе горит в Нефтеюганске на площади 800 квадратных метров, на 100 "квадратах" обрушилась кровля, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 15.02.2025
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2025-02-15T17:28:00+03:00
происшествия
нефтеюганск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ханты-мансийский автономный округ
пожар
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Кафе горит в Нефтеюганске на площади 800 квадратных метров, на 100 "квадратах" обрушилась кровля, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В Нефтеюганске горит одноэтажное здание на 800 "квадратах". Кровля обрушилась на 100 "квадратах". Пожарные МЧС России делают все, чтобы предотвратить распространение огня", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что к тушению привлечены 23 специалиста и шесть единиц техники.
https://ria.ru/20250215/moskva-1999548343.html
нефтеюганск
россия
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происшествия, нефтеюганск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ханты-мансийский автономный округ, пожар
Происшествия, Нефтеюганск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ханты-Мансийский автономный округ, Пожар
В Нефтеюганске в ХМАО загорелось кафе

МЧС: в Нефтеюганске в ХМАО загорелось кафе на площади 800 квадратов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Кафе горит в Нефтеюганске на площади 800 квадратных метров, на 100 "квадратах" обрушилась кровля, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Нефтеюганске горит одноэтажное здание на 800 "квадратах". Кровля обрушилась на 100 "квадратах". Пожарные МЧС России делают все, чтобы предотвратить распространение огня", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что к тушению привлечены 23 специалиста и шесть единиц техники.
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ПроисшествияНефтеюганскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ханты-Мансийский автономный округПожар
 
 
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