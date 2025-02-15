https://ria.ru/20250215/mchs-1999590424.html

В Нефтеюганске в ХМАО загорелось кафе

В Нефтеюганске в ХМАО загорелось кафе - РИА Новости, 15.02.2025

В Нефтеюганске в ХМАО загорелось кафе

Кафе горит в Нефтеюганске на площади 800 квадратных метров, на 100 "квадратах" обрушилась кровля, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T17:23:00+03:00

2025-02-15T17:23:00+03:00

2025-02-15T17:28:00+03:00

происшествия

нефтеюганск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ханты-мансийский автономный округ

пожар

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Кафе горит в Нефтеюганске на площади 800 квадратных метров, на 100 "квадратах" обрушилась кровля, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В Нефтеюганске горит одноэтажное здание на 800 "квадратах". Кровля обрушилась на 100 "квадратах". Пожарные МЧС России делают все, чтобы предотвратить распространение огня", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что к тушению привлечены 23 специалиста и шесть единиц техники.

https://ria.ru/20250215/moskva-1999548343.html

нефтеюганск

россия

ханты-мансийский автономный округ

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происшествия, нефтеюганск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ханты-мансийский автономный округ, пожар