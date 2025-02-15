https://ria.ru/20250215/mavrikiy-1999530956.html

Россия и Маврикий пока не могут запустить прямые рейсы, заявила посол

Россия и Маврикий пока не могут запустить прямые рейсы, заявила посол - РИА Новости, 15.02.2025

Россия и Маврикий пока не могут запустить прямые рейсы, заявила посол

Россия и Маврикий пока не могут договориться о запуске прямых рейсов из-за трудностей в обслуживании российских самолетов в аэропорту Маврикия, заявила в... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T08:14:00+03:00

2025-02-15T08:14:00+03:00

2025-02-15T08:14:00+03:00

туризм

россия

маврикий

аэрофлот

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия и Маврикий пока не могут договориться о запуске прямых рейсов из-за трудностей в обслуживании российских самолетов в аэропорту Маврикия, заявила в интервью РИА Новости посол РФ Ираида Зейналова. "С прямыми рейсами пока договориться не удается, потому что есть сложности с обслуживанием наших самолетов в аэропорту Маврикия", - сказала Зейналова. Она добавила, что были встречи с разными официальными лицами островного государства, которые говорили, что проблема будет решена. "Я не буду загадывать, обещать, когда она будет решена. Я ежедневно работаю над этой проблемой", - отметила посол. Российских туристов на острове любят, они входят в категорию людей, которые оставляют больше всего денег, рассказала Зейналова. "Мы, что, в кулачке эти деньги повезем и на лодке к вам погребем? Аэрофлот и признание наших карт. Для того, чтобы туристы ехали, нужно что-то делать", - указала она.

https://ria.ru/20250115/turpotok-1993810946.html

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россия, маврикий, аэрофлот