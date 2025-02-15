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Посол Зейналова рассказала об интересе к русской культуре на Маврикии
Посол Зейналова рассказала об интересе к русской культуре на Маврикии - РИА Новости, 15.02.2025
Посол Зейналова рассказала об интересе к русской культуре на Маврикии
Жителям Маврикия интересна русская культура, посольство часто встречается с представителями Минкультуры для ее продвижения на острове, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T10:17:00+03:00
2025-02-15T10:17:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Жителям Маврикия интересна русская культура, посольство часто встречается с представителями Минкультуры для ее продвижения на острове, заявила в интервью РИА Новости посол РФ на Маврикии Ирада Зейналова. "На Маврикии большая потребность к культуре. Мы все время находимся в переговорах с министерством культуры, министерством иностранных дел. Мы формируем мероприятия, которые помогли бы продвигать здесь русскую культуру", - сказала Зейналова. Она рассказала, что недавно получила обращение от гостелевидения Маврикия. В нем была просьба прислать на остров специалистов, которые могли бы научить лучше вести прямые эфиры. "Откуда-то они знают про наш опыт. Значит, где-то они нас видят. На телевидении мы часто говорим: "Мы должны это сделать сами, иначе за нас это сделают солдаты НАТО". Давайте сделаем это сами?" - заключила посол.
https://ria.ru/20241015/zeynalova--1978234174.html
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маврикий, россия, ирада зейналова, нато, в мире
Маврикий, Россия, Ирада Зейналова, НАТО, В мире
Посол Зейналова рассказала об интересе к русской культуре на Маврикии
Посол Зейналова: жители Маврикия проявляют интерес к русской культуре