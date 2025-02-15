Рейтинг@Mail.ru
Посол Зейналова рассказала об интересе к русской культуре на Маврикии - РИА Новости, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 15.02.2025 (обновлено: 10:18 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/mavrikij-1999544976.html
Посол Зейналова рассказала об интересе к русской культуре на Маврикии
Посол Зейналова рассказала об интересе к русской культуре на Маврикии - РИА Новости, 15.02.2025
Посол Зейналова рассказала об интересе к русской культуре на Маврикии
Жителям Маврикия интересна русская культура, посольство часто встречается с представителями Минкультуры для ее продвижения на острове, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T10:17:00+03:00
2025-02-15T10:18:00+03:00
маврикий
россия
ирада зейналова
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972515169_0:0:3006:1692_1920x0_80_0_0_b5ea2c77e0b80f77c38ea04575847200.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Жителям Маврикия интересна русская культура, посольство часто встречается с представителями Минкультуры для ее продвижения на острове, заявила в интервью РИА Новости посол РФ на Маврикии Ирада Зейналова. "На Маврикии большая потребность к культуре. Мы все время находимся в переговорах с министерством культуры, министерством иностранных дел. Мы формируем мероприятия, которые помогли бы продвигать здесь русскую культуру", - сказала Зейналова. Она рассказала, что недавно получила обращение от гостелевидения Маврикия. В нем была просьба прислать на остров специалистов, которые могли бы научить лучше вести прямые эфиры. "Откуда-то они знают про наш опыт. Значит, где-то они нас видят. На телевидении мы часто говорим: "Мы должны это сделать сами, иначе за нас это сделают солдаты НАТО". Давайте сделаем это сами?" - заключила посол.
https://ria.ru/20241015/zeynalova--1978234174.html
маврикий
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972515169_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d8b2807c269df82e33d21311b463c2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
маврикий, россия, ирада зейналова, нато, в мире
Маврикий, Россия, Ирада Зейналова, НАТО, В мире
Посол Зейналова рассказала об интересе к русской культуре на Маврикии

Посол Зейналова: жители Маврикия проявляют интерес к русской культуре

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИрада Зейналова
Ирада Зейналова - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Ирада Зейналова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Жителям Маврикия интересна русская культура, посольство часто встречается с представителями Минкультуры для ее продвижения на острове, заявила в интервью РИА Новости посол РФ на Маврикии Ирада Зейналова.
"На Маврикии большая потребность к культуре. Мы все время находимся в переговорах с министерством культуры, министерством иностранных дел. Мы формируем мероприятия, которые помогли бы продвигать здесь русскую культуру", - сказала Зейналова.
Она рассказала, что недавно получила обращение от гостелевидения Маврикия. В нем была просьба прислать на остров специалистов, которые могли бы научить лучше вести прямые эфиры.
"Откуда-то они знают про наш опыт. Значит, где-то они нас видят. На телевидении мы часто говорим: "Мы должны это сделать сами, иначе за нас это сделают солдаты НАТО". Давайте сделаем это сами?" - заключила посол.
Зейналова и президент Маврикия Притвираджсинг Рупан - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия
15 октября 2024, 22:17
 
МаврикийРоссияИрада ЗейналоваНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала