https://ria.ru/20250215/mask-1999587646.html

Американская писательница сообщила о рождении ребенка от Маска

Американская писательница сообщила о рождении ребенка от Маска - РИА Новости, 15.02.2025

Американская писательница сообщила о рождении ребенка от Маска

Американская писательница Эшли Сент-Клэр сообщила, что пять месяцев назад родила ребенка от американского предпринимателя Илона Маска. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T16:52:00+03:00

2025-02-15T16:52:00+03:00

2025-02-15T17:16:00+03:00

илон маск

в мире

сша

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Американская писательница Эшли Сент-Клэр сообщила, что пять месяцев назад родила ребенка от американского предпринимателя Илона Маска. "Пять месяцев назад я приветствовала появление на свет нового ребенка. Отец — Илон Маск. Я не сообщала об этом раньше, чтобы защитить конфиденциальность и безопасность нашего ребенка", — написала она в социальной сети X. Женщина попросила журналистов уважать частную жизнь. По данным журнала People, писательница — ярая сторонница консервативных взглядов.Издание также отмечает, что это 13-й ребенок Маска.

https://ria.ru/20241105/mask-1981934795.html

сша

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2025

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илон маск, в мире, сша