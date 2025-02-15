Рейтинг@Mail.ru
Американская писательница сообщила о рождении ребенка от Маска - РИА Новости, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 15.02.2025 (обновлено: 17:16 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/mask-1999587646.html
Американская писательница сообщила о рождении ребенка от Маска
Американская писательница сообщила о рождении ребенка от Маска - РИА Новости, 15.02.2025
Американская писательница сообщила о рождении ребенка от Маска
Американская писательница Эшли Сент-Клэр сообщила, что пять месяцев назад родила ребенка от американского предпринимателя Илона Маска. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T16:52:00+03:00
2025-02-15T17:16:00+03:00
илон маск
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999588207_0:259:2048:1411_1920x0_80_0_0_ecd9d5a8fbacf799cbdc528bdbab5161.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Американская писательница Эшли Сент-Клэр сообщила, что пять месяцев назад родила ребенка от американского предпринимателя Илона Маска. "Пять месяцев назад я приветствовала появление на свет нового ребенка. Отец — Илон Маск. Я не сообщала об этом раньше, чтобы защитить конфиденциальность и безопасность нашего ребенка", — написала она в социальной сети X. Женщина попросила журналистов уважать частную жизнь. По данным журнала People, писательница — ярая сторонница консервативных взглядов.Издание также отмечает, что это 13-й ребенок Маска.
https://ria.ru/20241105/mask-1981934795.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999588207_0:125:2048:1661_1920x0_80_0_0_29bb90e4ab9b6e23e2c3f6de055d11a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
илон маск, в мире, сша
Илон Маск, В мире, США
Американская писательница сообщила о рождении ребенка от Маска

Писательница Сент-Клэр сообщила, что пять месяцев назад родила ребенка от Маска

© Фото : соцсети писательницыАмериканская писательница Эшли Сент-Клэр
Американская писательница Эшли Сент-Клэр - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Фото : соцсети писательницы
Американская писательница Эшли Сент-Клэр. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Американская писательница Эшли Сент-Клэр сообщила, что пять месяцев назад родила ребенка от американского предпринимателя Илона Маска.
«
"Пять месяцев назад я приветствовала появление на свет нового ребенка. Отец — Илон Маск. Я не сообщала об этом раньше, чтобы защитить конфиденциальность и безопасность нашего ребенка", — написала она в социальной сети X.
Женщина попросила журналистов уважать частную жизнь.
По данным журнала People, писательница — ярая сторонница консервативных взглядов.
Издание также отмечает, что это 13-й ребенок Маска.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Илон Маск ищет жилье для своих детей и их матерей, пишут СМИ
5 ноября 2024, 14:18
 
Илон МаскВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала