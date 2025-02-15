https://ria.ru/20250215/mask-1999587646.html
Американская писательница сообщила о рождении ребенка от Маска
Американская писательница сообщила о рождении ребенка от Маска - РИА Новости, 15.02.2025
Американская писательница сообщила о рождении ребенка от Маска
Американская писательница Эшли Сент-Клэр сообщила, что пять месяцев назад родила ребенка от американского предпринимателя Илона Маска. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T16:52:00+03:00
2025-02-15T16:52:00+03:00
2025-02-15T17:16:00+03:00
илон маск
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999588207_0:259:2048:1411_1920x0_80_0_0_ecd9d5a8fbacf799cbdc528bdbab5161.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Американская писательница Эшли Сент-Клэр сообщила, что пять месяцев назад родила ребенка от американского предпринимателя Илона Маска. "Пять месяцев назад я приветствовала появление на свет нового ребенка. Отец — Илон Маск. Я не сообщала об этом раньше, чтобы защитить конфиденциальность и безопасность нашего ребенка", — написала она в социальной сети X. Женщина попросила журналистов уважать частную жизнь. По данным журнала People, писательница — ярая сторонница консервативных взглядов.Издание также отмечает, что это 13-й ребенок Маска.
https://ria.ru/20241105/mask-1981934795.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999588207_0:125:2048:1661_1920x0_80_0_0_29bb90e4ab9b6e23e2c3f6de055d11a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, в мире, сша
Американская писательница сообщила о рождении ребенка от Маска
Писательница Сент-Клэр сообщила, что пять месяцев назад родила ребенка от Маска