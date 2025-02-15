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В Мали произошла крупная авария на нелегальном золотом руднике - РИА Новости, 15.02.2025
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23:45 15.02.2025 (обновлено: 23:48 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/mali-1999628330.html
В Мали произошла крупная авария на нелегальном золотом руднике
В Мали произошла крупная авария на нелегальном золотом руднике - РИА Новости, 15.02.2025
В Мали произошла крупная авария на нелегальном золотом руднике
По меньшей мере 48 человек погибли в результате аварии на нелегальном золотом руднике на западе Мали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T23:45:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. По меньшей мере 48 человек погибли в результате аварии на нелегальном золотом руднике на западе Мали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники."По меньшей мере 48 человек погибли в субботу в результате обрушения незаконно эксплуатируемого золотого рудника на западе Мали", - говорится в сообщении агентства.
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в мире, мали
В мире, Мали
В Мали произошла крупная авария на нелегальном золотом руднике

AFP: в Мали 48 человек погибли при аварии на нелегальном золотом руднике

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМали
Мали - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. По меньшей мере 48 человек погибли в результате аварии на нелегальном золотом руднике на западе Мали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
"По меньшей мере 48 человек погибли в субботу в результате обрушения незаконно эксплуатируемого золотого рудника на западе Мали", - говорится в сообщении агентства.
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