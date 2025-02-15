https://ria.ru/20250215/mali-1999628330.html

В Мали произошла крупная авария на нелегальном золотом руднике

В Мали произошла крупная авария на нелегальном золотом руднике - РИА Новости, 15.02.2025

В Мали произошла крупная авария на нелегальном золотом руднике

По меньшей мере 48 человек погибли в результате аварии на нелегальном золотом руднике на западе Мали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T23:45:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. По меньшей мере 48 человек погибли в результате аварии на нелегальном золотом руднике на западе Мали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники."По меньшей мере 48 человек погибли в субботу в результате обрушения незаконно эксплуатируемого золотого рудника на западе Мали", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20250126/rudnik-1995533025.html

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