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В Мали произошла крупная авария на нелегальном золотом руднике
В Мали произошла крупная авария на нелегальном золотом руднике - РИА Новости, 15.02.2025
В Мали произошла крупная авария на нелегальном золотом руднике
По меньшей мере 48 человек погибли в результате аварии на нелегальном золотом руднике на западе Мали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T23:45:00+03:00
2025-02-15T23:45:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. По меньшей мере 48 человек погибли в результате аварии на нелегальном золотом руднике на западе Мали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники."По меньшей мере 48 человек погибли в субботу в результате обрушения незаконно эксплуатируемого золотого рудника на западе Мали", - говорится в сообщении агентства.
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в мире, мали
В Мали произошла крупная авария на нелегальном золотом руднике
AFP: в Мали 48 человек погибли при аварии на нелегальном золотом руднике