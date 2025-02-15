https://ria.ru/20250215/makron-1999534301.html

Макрон сделал заявление о переговорах по завершению конфликта на Украине

Макрон сделал заявление о переговорах по завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 15.02.2025

Макрон сделал заявление о переговорах по завершению конфликта на Украине

Париж поможет Киеву в процессе мирных переговоров, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети X. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T09:04:00+03:00

2025-02-15T09:04:00+03:00

2025-02-15T09:04:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

эммануэль макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974798905_0:113:3154:1887_1920x0_80_0_0_0f2b2ace6f0cc0f0615bc5747b081896.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Париж поможет Киеву в процессе мирных переговоров, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети X."Только украинцы могут вести обсуждения о прочном и долговременном мире. В этом мы поможем", — утверждает политик.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.

https://ria.ru/20250210/ukraina-1998438980.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, эммануэль макрон