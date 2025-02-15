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Макрон сделал заявление о переговорах по завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 15.02.2025
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09:04 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/makron-1999534301.html
Макрон сделал заявление о переговорах по завершению конфликта на Украине
Макрон сделал заявление о переговорах по завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 15.02.2025
Макрон сделал заявление о переговорах по завершению конфликта на Украине
Париж поможет Киеву в процессе мирных переговоров, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети X. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T09:04:00+03:00
2025-02-15T09:04:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Париж поможет Киеву в процессе мирных переговоров, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети X."Только украинцы могут вести обсуждения о прочном и долговременном мире. В этом мы поможем", — утверждает политик.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, эммануэль макрон
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
Макрон сделал заявление о переговорах по завершению конфликта на Украине

Макрон: Франция поможет Украине в процессе мирных переговоров

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Париж поможет Киеву в процессе мирных переговоров, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети X.
«
"Только украинцы могут вести обсуждения о прочном и долговременном мире. В этом мы поможем", — утверждает политик.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.
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В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампЭммануэль Макрон
 
 
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