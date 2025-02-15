https://ria.ru/20250215/maga-1999603584.html

В ратуше Сан-Франциско неизвестные устроили провокацию от имени DOGE и MAGA

В ратуше Сан-Франциско неизвестные устроили провокацию от имени DOGE и MAGA - РИА Новости, 15.02.2025

В ратуше Сан-Франциско неизвестные устроили провокацию от имени DOGE и MAGA

Трое мужчин в футболках с надписями DOGE (аббревиатура Департамента государственной эффективности США) и кепках MAGA (движение президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T19:06:00+03:00

2025-02-15T19:06:00+03:00

2025-02-15T19:23:00+03:00

в мире

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дональд трамп

вивек рамасвами

илон маск

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Трое мужчин в футболках с надписями DOGE (аббревиатура Департамента государственной эффективности США) и кепках MAGA (движение президента США Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой") вошли в здание ратуши Сан-Франциско и потребовали предоставить им цифровые данные о госрасходах, сообщил офис шерифа Сан-Франциско, предположив, что в действительности эти люди не были представителями ведомства. "Трое мужчин, одетых в футболки DOGE и кепки MAGA, вошли в различные кабинеты ратуши Сан-Франциско, потребовав, чтобы сотрудники предоставили цифровую информацию, связанную с предполагаемыми расточительными государственными расходами и мошенничеством... Мы не считаем, что люди, потребовавшие доступ к городским файлам, были представителями DOGE", - говорится в сообщении офиса, опубликованном в социальной сети Х. Отмечается, что сотрудники ратуши отказались выполнить требования неизвестных и позвонили помощникам шерифа Сан-Франциско. Те немедленно отреагировали, после чего мужчины покинули здание. В настоящее время ведется расследование произошедшего. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.

https://ria.ru/20250212/ssha-1998812198.html

https://ria.ru/20250214/amerikantsy-1999348771.html

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в мире, сан-франциско, сша, дональд трамп, вивек рамасвами, илон маск