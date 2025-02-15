Генсек ООН осудил нападение на миротворцев в Ливане
Генсек ООН Гутерреш осудил нападение на колонну миротворцев в Ливане
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, комментируя недавние нападения на колонну миротворцев в Ливане, отметил, что такие атаки могут быть расценены как военные преступления, и призвал привлечь виновных к ответственности, сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь решительно осуждает нападение на колонну ВСООНЛ вблизи международного аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте... Такие нападения абсолютно неприемлемы. Виновные должны быть привлечены к ответственности... Нападения на миротворцев являются нарушением международного права, включая применимое международное гуманитарное право, и могут представлять собой военные преступления", – передал слова Гуттереша его пресс-секретарь. Заявление опубликовано на сайте ООН.
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Генеральный секретарь ООН обратился к сторонам с настоятельным призывом неукоснительно следовать своим обязательствам и активно работать над полным выполнением резолюции 1701, принятой Советом Безопасности ООН, целью которой является обеспечение полного прекращения боевых действий между израильскими и ливанскими силами.
Вечером 14 февраля колонна Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), которая перевозила миротворцев в аэропорт Бейрута, подверглась атаке. Один из автомобилей был подожжён. В результате нападения пострадал заместитель командира миссии, который возвращался домой после завершения своей работы. ВСООНЛ призвали власти Ливана провести тщательное и незамедлительное расследование инцидента и заявили о необходимости привлечь к ответственности всех причастных к нападению.
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