https://ria.ru/20250215/livan-1999519287.html

Генсек ООН осудил нападение на миротворцев в Ливане

Генсек ООН осудил нападение на миротворцев в Ливане - РИА Новости, 15.02.2025

Генсек ООН осудил нападение на миротворцев в Ливане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, комментируя недавние нападения на колонну миротворцев в Ливане, отметил, что такие атаки могут быть расценены как... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T04:44:00+03:00

2025-02-15T04:44:00+03:00

2025-02-15T04:44:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, комментируя недавние нападения на колонну миротворцев в Ливане, отметил, что такие атаки могут быть расценены как военные преступления, и призвал привлечь виновных к ответственности, сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик. "Генеральный секретарь решительно осуждает нападение на колонну ВСООНЛ вблизи международного аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте... Такие нападения абсолютно неприемлемы. Виновные должны быть привлечены к ответственности... Нападения на миротворцев являются нарушением международного права, включая применимое международное гуманитарное право, и могут представлять собой военные преступления", – передал слова Гуттереша его пресс-секретарь. Заявление опубликовано на сайте ООН. Генеральный секретарь ООН обратился к сторонам с настоятельным призывом неукоснительно следовать своим обязательствам и активно работать над полным выполнением резолюции 1701, принятой Советом Безопасности ООН, целью которой является обеспечение полного прекращения боевых действий между израильскими и ливанскими силами. Вечером 14 февраля колонна Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), которая перевозила миротворцев в аэропорт Бейрута, подверглась атаке. Один из автомобилей был подожжён. В результате нападения пострадал заместитель командира миссии, который возвращался домой после завершения своей работы. ВСООНЛ призвали власти Ливана провести тщательное и незамедлительное расследование инцидента и заявили о необходимости привлечь к ответственности всех причастных к нападению.

https://ria.ru/20250211/vengrija-1998692849.html

https://ria.ru/20250126/oon-1995579311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, бейрут, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, рафик харири, оон