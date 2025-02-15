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В Ливане подверглись нападению миротворцы - РИА Новости, 15.02.2025
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02:10 15.02.2025 (обновлено: 02:19 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/livan-1999514497.html
В Ливане подверглись нападению миротворцы
В Ливане подверглись нападению миротворцы - РИА Новости, 15.02.2025
В Ливане подверглись нападению миротворцы
Временные силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) сообщили в соцсети Х, что их миротворцы подверглись нападению, пострадал заместитель командира силами миссии, говорится в... РИА Новости, 15.02.2025
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Временные силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) сообщили в соцсети Х, что их миротворцы подверглись нападению, пострадал заместитель командира силами миссии, говорится в заявлении ЮНИФИЛ. "Сегодня вечером колонна ЮНИФИЛ, везущая миротворцев в аэропорт Бейрута, подверглась нападению, был подожжен автомобиль. Уходящий в отставку заместитель командира силами ЮНИФИЛ, который возвращался домой после завершения своей миссии, пострадал", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ЮНИФИЛ. В миссии призвали власти Ливана провести полноценное и немедленное расследование, а также привлечь к ответственности всех виновных. В заявлении напомнили, что любое нападение на миротворцев является грубым нарушением международного права и может быть приравнено к военному преступлению.
https://ria.ru/20250211/vengrija-1998692849.html
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в мире, бейрут, ливан, оон
В мире, Бейрут, Ливан, ООН
В Ливане подверглись нападению миротворцы

Временные силы ООН в Ливане сообщили, что их миротворцы подверглись нападению

© Кадр видео из соцсетейСамолеты израильских ВВС нанесли удар по южному пригороду Бейрута
Самолеты израильских ВВС нанесли удар по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
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Самолеты израильских ВВС нанесли удар по южному пригороду Бейрута. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Временные силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) сообщили в соцсети Х, что их миротворцы подверглись нападению, пострадал заместитель командира силами миссии, говорится в заявлении ЮНИФИЛ.
"Сегодня вечером колонна ЮНИФИЛ, везущая миротворцев в аэропорт Бейрута, подверглась нападению, был подожжен автомобиль. Уходящий в отставку заместитель командира силами ЮНИФИЛ, который возвращался домой после завершения своей миссии, пострадал", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ЮНИФИЛ.
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В миссии призвали власти Ливана провести полноценное и немедленное расследование, а также привлечь к ответственности всех виновных.
В заявлении напомнили, что любое нападение на миротворцев является грубым нарушением международного права и может быть приравнено к военному преступлению.
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