В Ливане подверглись нападению миротворцы
Временные силы ООН в Ливане сообщили, что их миротворцы подверглись нападению
© Кадр видео из соцсетейСамолеты израильских ВВС нанесли удар по южному пригороду Бейрута
© Кадр видео из соцсетей
Самолеты израильских ВВС нанесли удар по южному пригороду Бейрута. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Временные силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) сообщили в соцсети Х, что их миротворцы подверглись нападению, пострадал заместитель командира силами миссии, говорится в заявлении ЮНИФИЛ.
"Сегодня вечером колонна ЮНИФИЛ, везущая миротворцев в аэропорт Бейрута, подверглась нападению, был подожжен автомобиль. Уходящий в отставку заместитель командира силами ЮНИФИЛ, который возвращался домой после завершения своей миссии, пострадал", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ЮНИФИЛ.
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В миссии призвали власти Ливана провести полноценное и немедленное расследование, а также привлечь к ответственности всех виновных.
В заявлении напомнили, что любое нападение на миротворцев является грубым нарушением международного права и может быть приравнено к военному преступлению.