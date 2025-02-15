https://ria.ru/20250215/livan-1999514497.html

В Ливане подверглись нападению миротворцы

В Ливане подверглись нападению миротворцы - РИА Новости, 15.02.2025

В Ливане подверглись нападению миротворцы

Временные силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) сообщили в соцсети Х, что их миротворцы подверглись нападению, пострадал заместитель командира силами миссии, говорится в... РИА Новости, 15.02.2025

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Временные силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) сообщили в соцсети Х, что их миротворцы подверглись нападению, пострадал заместитель командира силами миссии, говорится в заявлении ЮНИФИЛ. "Сегодня вечером колонна ЮНИФИЛ, везущая миротворцев в аэропорт Бейрута, подверглась нападению, был подожжен автомобиль. Уходящий в отставку заместитель командира силами ЮНИФИЛ, который возвращался домой после завершения своей миссии, пострадал", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ЮНИФИЛ. В миссии призвали власти Ливана провести полноценное и немедленное расследование, а также привлечь к ответственности всех виновных. В заявлении напомнили, что любое нападение на миротворцев является грубым нарушением международного права и может быть приравнено к военному преступлению.

https://ria.ru/20250211/vengrija-1998692849.html

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Дарья Буймова

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