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В Калининградской области два человека утонули, провалившись под лед - РИА Новости, 15.02.2025
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16:29 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/led-1999585326.html
В Калининградской области два человека утонули, провалившись под лед
В Калининградской области два человека утонули, провалившись под лед - РИА Новости, 15.02.2025
В Калининградской области два человека утонули, провалившись под лед
Два человека утонули, провалившись под лед на озере в поселке Прохладное под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T16:29:00+03:00
2025-02-15T16:29:00+03:00
прохладный
калининградская область
алексей беспрозванных
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 15 фев - РИА Новости. Два человека утонули, провалившись под лед на озере в поселке Прохладное под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. "Тонкий лёд - тяжелый груз. Сегодня от оператора "112" поступило сообщение о том, что на озере Щучье в поселке Прохладное Славского муниципального округа утонули два человека. На место происшествия направлены спасатели и водолазы регионального поисково-спасательного отряда", - говорится в сообщении. В регионе больше недели держится минусовая температура, некоторые водоемы покрылись тонким слоем льда. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем Telegram- канале записал видеообращение, в котором призвал жителей не рисковать жизнью и не выходить на лед. "Понимаю, что многие жители региона соскучились по зиме и зимней рыбалке. Водоемы замерзли, но ненадолго. Толщина льда еще небольшая. Видите, что погода у нас быстро меняется - пожалуйста, будьте осторожны, не пускайте детей на тонкий лед и не выходите на него сами", - сказал Беспрозванных.
https://ria.ru/20250211/mchs-1998530127.html
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прохладный, калининградская область, алексей беспрозванных, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Прохладный, Калининградская область, Алексей Беспрозванных, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
В Калининградской области два человека утонули, провалившись под лед

В калининградском поселке Прохладное два человека утонули, провалившись под лед

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВертолет спасательной службы МЧС России
Вертолет спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вертолет спасательной службы МЧС России. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 15 фев - РИА Новости. Два человека утонули, провалившись под лед на озере в поселке Прохладное под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"Тонкий лёд - тяжелый груз. Сегодня от оператора "112" поступило сообщение о том, что на озере Щучье в поселке Прохладное Славского муниципального округа утонули два человека. На место происшествия направлены спасатели и водолазы регионального поисково-спасательного отряда", - говорится в сообщении.
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В регионе больше недели держится минусовая температура, некоторые водоемы покрылись тонким слоем льда. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем Telegram- канале записал видеообращение, в котором призвал жителей не рисковать жизнью и не выходить на лед.
"Понимаю, что многие жители региона соскучились по зиме и зимней рыбалке. Водоемы замерзли, но ненадолго. Толщина льда еще небольшая. Видите, что погода у нас быстро меняется - пожалуйста, будьте осторожны, не пускайте детей на тонкий лед и не выходите на него сами", - сказал Беспрозванных.
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ПрохладныйКалининградская областьАлексей БеспрозванныхМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПроисшествия
 
 
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