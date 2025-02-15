https://ria.ru/20250215/led-1999585326.html

В Калининградской области два человека утонули, провалившись под лед

В Калининградской области два человека утонули, провалившись под лед - РИА Новости, 15.02.2025

В Калининградской области два человека утонули, провалившись под лед

Два человека утонули, провалившись под лед на озере в поселке Прохладное под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T16:29:00+03:00

2025-02-15T16:29:00+03:00

2025-02-15T16:29:00+03:00

прохладный

калининградская область

алексей беспрозванных

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 15 фев - РИА Новости. Два человека утонули, провалившись под лед на озере в поселке Прохладное под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. "Тонкий лёд - тяжелый груз. Сегодня от оператора "112" поступило сообщение о том, что на озере Щучье в поселке Прохладное Славского муниципального округа утонули два человека. На место происшествия направлены спасатели и водолазы регионального поисково-спасательного отряда", - говорится в сообщении. В регионе больше недели держится минусовая температура, некоторые водоемы покрылись тонким слоем льда. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем Telegram- канале записал видеообращение, в котором призвал жителей не рисковать жизнью и не выходить на лед. "Понимаю, что многие жители региона соскучились по зиме и зимней рыбалке. Водоемы замерзли, но ненадолго. Толщина льда еще небольшая. Видите, что погода у нас быстро меняется - пожалуйста, будьте осторожны, не пускайте детей на тонкий лед и не выходите на него сами", - сказал Беспрозванных.

https://ria.ru/20250211/mchs-1998530127.html

https://ria.ru/20250204/shkolnik-1997334000.html

прохладный

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прохладный, калининградская область, алексей беспрозванных, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия