https://ria.ru/20250215/kurskaya-1999565449.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.02.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 280 украинских боевиков, четыре боевые машины пехоты,... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T13:44:00+03:00

2025-02-15T13:44:00+03:00

2025-02-15T13:51:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 280 украинских боевиков, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, 12 автомобилей, два миномета, станцию РЭБ, два мостоукладчика и четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ), из них две Bergepanzer 2 производства Германии, а также три пункта управления БПЛА, сообщило в субботу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, 12 автомобилей, два миномета, станция РЭБ, два мостоукладчика и четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины, из них две БРЭМ Bergepanzer 2 производства Германии, а также три пункта управления БПЛА", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Уточняется, что всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 60780 военнослужащих, 363 танка, 268 боевых машин пехоты, 216 бронетранспортеров, 1879 боевых бронированных машин, 1986 автомобилей, 439 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 21 пусковую установку зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 109 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 48 единиц инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также четырнадцать бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250215/front-1999112193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, вооруженные силы украины