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"Устроил настоящую охоту". На чем попался подражатель "битцевского маньяка" - РИА Новости, 15.02.2025
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08:00 15.02.2025 (обновлено: 08:02 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/kriminal-1999372257.html
"Устроил настоящую охоту". На чем попался подражатель "битцевского маньяка"
"Устроил настоящую охоту". На чем попался подражатель "битцевского маньяка" - РИА Новости, 15.02.2025
"Устроил настоящую охоту". На чем попался подражатель "битцевского маньяка"
Приглашал выпить, после чего забивал молотком — в Москве к 22 годам колонии приговорили серийника Алексея Безбородова. В деле было три эпизода, хотя сам... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T08:00:00+03:00
2025-02-15T08:02:00+03:00
происшествия
липецкая область
белгородская область
липецк
следственный комитет россии (ск рф)
липецкий областной суд
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Приглашал выпить, после чего забивал молотком — в Москве к 22 годам колонии приговорили серийника Алексея Безбородова. В деле было три эпизода, хотя сам преступник больше десяти лет назад рассказывал об 11 жертвах. О том, почему маньяк избежал тогда пожизненного срока, — в материале РИА Новости.Гость столицыВ 2011-м в подмосковном Бутовском лесу, недалеко от МКАД, в овраге, обнаружили три тела со следами насилия. Оперативники выяснили, что погибшие были бездомными, вели маргинальный образ жизни и проводили много времени на территории лесопарка.Поскольку Бутовский лес переходит в печально известный Битцевский, следователи предположили, что у маньяка Александра Пичушкина, в начале нулевых убившего около 50 человек, появился подражатель. "Битцевский маньяк" к тому моменту уже находился в колонии особого режима — пожизненно.Знакомые погибших вспомнили от некоем молодом человеке из Липецкой области. Тоже бродяга, он построил в лесопарке шалаш, куда приглашал и других бездомных. Подозреваемого нашли довольно быстро — это был 27-летний Алексей Безбородов.Нигде не работал, продукты и выпивку добывал как придется.Многие федеральные и липецкие СМИ, опубликовав его фотографию, сообщили, что он сознался в убийстве 11 человек и даже показал, где закопал девять тел. Имен и фамилий жертв не назвал: не знал или не хотел говорить.Видновский городской суд отправил задержанного в СИЗО. Больше никакой информации о нем и этих преступлениях ни в официальных сводках, ни в прессе не появлялось.Непредсказуемое поведениеВспомнили о Безбородове в конце августа минувшего года."Следователями столичного СК раскрыто убийство трех человек, совершенное в 2011-м на территории Битцевского лесопарка, — проинформировали в пресс-службе ведомства. — Фигурант вел маргинальный образ жизни и, будучи пьяным, нанес множественные удары палкой по голове и туловищу трем ранее знакомым людям без определенного места жительства. Все они скончались, после чего подозреваемый перенес тела в овраг и закопал".Как выяснилось, 13 лет назад причастность Безбородова к убийствам доказать не удалось. Однако "в ходе слаженной работы следователей, криминалистов и оперативников, а также экспертов" подозреваемому все же предъявили обвинение в убийстве двух и более человек.На самом деле, Безбородов был судим за ряд других преступлений, в том числе особо тяжких, но только в Липецкой области.Так, в 2014-м Щербинский городской суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима за убийство, а также умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Приговора по этим делам в открытом доступе нет, но, вероятно, следователи смогли доказать лишь два эпизода.Отбывать наказание Безбородова отправили в соседнюю Белгородскую область. Спустя пять лет он попытался заменить строгий режим на более мягкий и перевестись в колонию-поселение, однако ходатайство отклонили."Согласно психологической характеристике осужденного, его поведение труднопрогнозируемое", — указывали в Липецком областном суде.Новый приговорБезбородов несколько раз подавал на условно-досрочное освобождение и в итоге своего добился. В марте 2021-го, спустя семь лет после оглашения приговора за убийство двух человек, преступник оказался на свободе.Он вернулся в Липецк и всего через год получил двухлетний срок — за кражу телевизора и незаконное проникновение в чужое жилище. На этот раз Безбородов полностью признал вину и согласился сотрудничать со следствием.Вскоре после второго освобождения убийцу задержали московские оперативники. Предъявили обвинение в тройном убийстве.На днях его приговорили к 22 годам колонии строгого режима — срок опять не пожизненный. Возможно, серийник пошел на сотрудничество со следствием, что автоматически исключает максимальное наказание.Вероятно, Безбородовым продолжат заниматься, чтобы проверить его на причастность к другим нападениям на бездомных. В первую очередь — к тем эпизодам, которые до сих пор не раскрыты.
https://ria.ru/20250120/kriminal-1994191542.html
https://ria.ru/20250105/kriminal-1989952686.html
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происшествия, липецкая область, белгородская область, липецк, следственный комитет россии (ск рф), липецкий областной суд
Происшествия, Липецкая область, Белгородская область, Липецк, Следственный комитет России (СК РФ), Липецкий областной суд
"Устроил настоящую охоту". На чем попался подражатель "битцевского маньяка"

В деле маньяка Безбородова появились новые эпизоды

© Depositphotos.com / cunaplusТюремная камера
Тюремная камера - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Depositphotos.com / cunaplus
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Приглашал выпить, после чего забивал молотком — в Москве к 22 годам колонии приговорили серийника Алексея Безбородова. В деле было три эпизода, хотя сам преступник больше десяти лет назад рассказывал об 11 жертвах. О том, почему маньяк избежал тогда пожизненного срока, — в материале РИА Новости.

Гость столицы

В 2011-м в подмосковном Бутовском лесу, недалеко от МКАД, в овраге, обнаружили три тела со следами насилия. Оперативники выяснили, что погибшие были бездомными, вели маргинальный образ жизни и проводили много времени на территории лесопарка.
Поскольку Бутовский лес переходит в печально известный Битцевский, следователи предположили, что у маньяка Александра Пичушкина, в начале нулевых убившего около 50 человек, появился подражатель. "Битцевский маньяк" к тому моменту уже находился в колонии особого режима — пожизненно.
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Знакомые погибших вспомнили от некоем молодом человеке из Липецкой области. Тоже бродяга, он построил в лесопарке шалаш, куда приглашал и других бездомных. Подозреваемого нашли довольно быстро — это был 27-летний Алексей Безбородов.
Нигде не работал, продукты и выпивку добывал как придется.
Многие федеральные и липецкие СМИ, опубликовав его фотографию, сообщили, что он сознался в убийстве 11 человек и даже показал, где закопал девять тел. Имен и фамилий жертв не назвал: не знал или не хотел говорить.
Видновский городской суд отправил задержанного в СИЗО. Больше никакой информации о нем и этих преступлениях ни в официальных сводках, ни в прессе не появлялось.
© Fotolia / elenashtab0405Природно-исторический парк "Битцевский лес"
Природно-исторический парк Битцевский лес - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Fotolia / elenashtab0405
Природно-исторический парк "Битцевский лес"

Непредсказуемое поведение

Вспомнили о Безбородове в конце августа минувшего года.
"Следователями столичного СК раскрыто убийство трех человек, совершенное в 2011-м на территории Битцевского лесопарка, — проинформировали в пресс-службе ведомства. — Фигурант вел маргинальный образ жизни и, будучи пьяным, нанес множественные удары палкой по голове и туловищу трем ранее знакомым людям без определенного места жительства. Все они скончались, после чего подозреваемый перенес тела в овраг и закопал".
Как выяснилось, 13 лет назад причастность Безбородова к убийствам доказать не удалось. Однако "в ходе слаженной работы следователей, криминалистов и оперативников, а также экспертов" подозреваемому все же предъявили обвинение в убийстве двух и более человек.
© Фото : ГСУ СКР по городу МосквеАлексей Безбородов
Алексей Безбородов - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : ГСУ СКР по городу Москве
Алексей Безбородов
На самом деле, Безбородов был судим за ряд других преступлений, в том числе особо тяжких, но только в Липецкой области.
Так, в 2014-м Щербинский городской суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима за убийство, а также умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Приговора по этим делам в открытом доступе нет, но, вероятно, следователи смогли доказать лишь два эпизода.
Отбывать наказание Безбородова отправили в соседнюю Белгородскую область. Спустя пять лет он попытался заменить строгий режим на более мягкий и перевестись в колонию-поселение, однако ходатайство отклонили.
"Согласно психологической характеристике осужденного, его поведение труднопрогнозируемое", — указывали в Липецком областном суде.
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Новый приговор

Безбородов несколько раз подавал на условно-досрочное освобождение и в итоге своего добился. В марте 2021-го, спустя семь лет после оглашения приговора за убийство двух человек, преступник оказался на свободе.
Он вернулся в Липецк и всего через год получил двухлетний срок — за кражу телевизора и незаконное проникновение в чужое жилище. На этот раз Безбородов полностью признал вину и согласился сотрудничать со следствием.
Вскоре после второго освобождения убийцу задержали московские оперативники. Предъявили обвинение в тройном убийстве.
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На днях его приговорили к 22 годам колонии строгого режима — срок опять не пожизненный. Возможно, серийник пошел на сотрудничество со следствием, что автоматически исключает максимальное наказание.
Вероятно, Безбородовым продолжат заниматься, чтобы проверить его на причастность к другим нападениям на бездомных. В первую очередь — к тем эпизодам, которые до сих пор не раскрыты.
 
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