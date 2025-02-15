https://ria.ru/20250215/kriminal-1999372257.html

"Устроил настоящую охоту". На чем попался подражатель "битцевского маньяка"

"Устроил настоящую охоту". На чем попался подражатель "битцевского маньяка" - РИА Новости, 15.02.2025

"Устроил настоящую охоту". На чем попался подражатель "битцевского маньяка"

Приглашал выпить, после чего забивал молотком — в Москве к 22 годам колонии приговорили серийника Алексея Безбородова. В деле было три эпизода, хотя сам... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T08:00:00+03:00

2025-02-15T08:00:00+03:00

2025-02-15T08:02:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Приглашал выпить, после чего забивал молотком — в Москве к 22 годам колонии приговорили серийника Алексея Безбородова. В деле было три эпизода, хотя сам преступник больше десяти лет назад рассказывал об 11 жертвах. О том, почему маньяк избежал тогда пожизненного срока, — в материале РИА Новости.Гость столицыВ 2011-м в подмосковном Бутовском лесу, недалеко от МКАД, в овраге, обнаружили три тела со следами насилия. Оперативники выяснили, что погибшие были бездомными, вели маргинальный образ жизни и проводили много времени на территории лесопарка.Поскольку Бутовский лес переходит в печально известный Битцевский, следователи предположили, что у маньяка Александра Пичушкина, в начале нулевых убившего около 50 человек, появился подражатель. "Битцевский маньяк" к тому моменту уже находился в колонии особого режима — пожизненно.Знакомые погибших вспомнили от некоем молодом человеке из Липецкой области. Тоже бродяга, он построил в лесопарке шалаш, куда приглашал и других бездомных. Подозреваемого нашли довольно быстро — это был 27-летний Алексей Безбородов.Нигде не работал, продукты и выпивку добывал как придется.Многие федеральные и липецкие СМИ, опубликовав его фотографию, сообщили, что он сознался в убийстве 11 человек и даже показал, где закопал девять тел. Имен и фамилий жертв не назвал: не знал или не хотел говорить.Видновский городской суд отправил задержанного в СИЗО. Больше никакой информации о нем и этих преступлениях ни в официальных сводках, ни в прессе не появлялось.Непредсказуемое поведениеВспомнили о Безбородове в конце августа минувшего года."Следователями столичного СК раскрыто убийство трех человек, совершенное в 2011-м на территории Битцевского лесопарка, — проинформировали в пресс-службе ведомства. — Фигурант вел маргинальный образ жизни и, будучи пьяным, нанес множественные удары палкой по голове и туловищу трем ранее знакомым людям без определенного места жительства. Все они скончались, после чего подозреваемый перенес тела в овраг и закопал".Как выяснилось, 13 лет назад причастность Безбородова к убийствам доказать не удалось. Однако "в ходе слаженной работы следователей, криминалистов и оперативников, а также экспертов" подозреваемому все же предъявили обвинение в убийстве двух и более человек.На самом деле, Безбородов был судим за ряд других преступлений, в том числе особо тяжких, но только в Липецкой области.Так, в 2014-м Щербинский городской суд приговорил его к десяти годам колонии строгого режима за убийство, а также умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Приговора по этим делам в открытом доступе нет, но, вероятно, следователи смогли доказать лишь два эпизода.Отбывать наказание Безбородова отправили в соседнюю Белгородскую область. Спустя пять лет он попытался заменить строгий режим на более мягкий и перевестись в колонию-поселение, однако ходатайство отклонили."Согласно психологической характеристике осужденного, его поведение труднопрогнозируемое", — указывали в Липецком областном суде.Новый приговорБезбородов несколько раз подавал на условно-досрочное освобождение и в итоге своего добился. В марте 2021-го, спустя семь лет после оглашения приговора за убийство двух человек, преступник оказался на свободе.Он вернулся в Липецк и всего через год получил двухлетний срок — за кражу телевизора и незаконное проникновение в чужое жилище. На этот раз Безбородов полностью признал вину и согласился сотрудничать со следствием.Вскоре после второго освобождения убийцу задержали московские оперативники. Предъявили обвинение в тройном убийстве.На днях его приговорили к 22 годам колонии строгого режима — срок опять не пожизненный. Возможно, серийник пошел на сотрудничество со следствием, что автоматически исключает максимальное наказание.Вероятно, Безбородовым продолжат заниматься, чтобы проверить его на причастность к другим нападениям на бездомных. В первую очередь — к тем эпизодам, которые до сих пор не раскрыты.

https://ria.ru/20250120/kriminal-1994191542.html

https://ria.ru/20250105/kriminal-1989952686.html

https://ria.ru/20241202/proisshestviya--1986408395.html

липецкая область

белгородская область

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, липецкая область, белгородская область, липецк, следственный комитет россии (ск рф), липецкий областной суд