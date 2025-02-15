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В Кремле прокомментировали освобождение Труфанова из плена - РИА Новости, 15.02.2025
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16:24 15.02.2025 (обновлено: 17:57 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/kreml-1999584712.html
В Кремле прокомментировали освобождение Труфанова из плена
В Кремле прокомментировали освобождение Труфанова из плена - РИА Новости, 15.02.2025
В Кремле прокомментировали освобождение Труфанова из плена
В Москве выражают признательность руководству ХАМАС за освобождение россиянина Александра Труфанова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T16:24:00+03:00
2025-02-15T17:57:00+03:00
в мире
россия
москва
палестина
дмитрий песков
анатолий викторов
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Москве выражают признательность руководству ХАМАС за освобождение россиянина Александра Труфанова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. &quot;В Москве приветствуют освобождение Александра Труфанова в Палестине и выражают признательность руководству ХАМАС за принятое решение&quot;, — сказал он.Ранее в субботу палестинские движения передали троих заложников, включая россиянина Александра Труфанова, Международному комитету Красного Креста (МККК). ХАМАС похитили Труфанова, его мать Елену Труфанову, бабушку Ирину Татти и невесту Сафир Коэн утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Во время той атаки главу семьи Труфановых, отца Александра, убили. В конце ноября 2023 года Елену, Ирину и Сафир освободили при первой сделке по прекращению огня в секторе Газа. Это во многом стало возможным благодаря усилиям российской стороны.Перемирие на Ближнем ВостокеС 19 января в секторе Газа реализуют первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии, он предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня.С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил палестинцам вернуться с юга на север анклава.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
https://ria.ru/20250215/konflikt-1915630213.html
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в мире, россия, москва, палестина, дмитрий песков, анатолий викторов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Россия, Москва, Палестина, Дмитрий Песков, Анатолий Викторов, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Израиль, Международный комитет Красного Креста (МККК)
В Кремле прокомментировали освобождение Труфанова из плена

В Кремле выразили признательность руководству ХАМАС за освобождение Труфанова

© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Израиля | Перейти в медиабанкРоссийский заложник Александр Труфанов, освобожденный из плена, на территории Израиля
Российский заложник Александр Труфанов, освобожденный из плена, на территории Израиля - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Израиля
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Российский заложник Александр Труфанов, освобожденный из плена, на территории Израиля
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Москве выражают признательность руководству ХАМАС за освобождение россиянина Александра Труфанова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"В Москве приветствуют освобождение Александра Труфанова в Палестине и выражают признательность руководству ХАМАС за принятое решение", — сказал он.

Ранее в субботу палестинские движения передали троих заложников, включая россиянина Александра Труфанова, Международному комитету Красного Креста (МККК).
ХАМАС похитили Труфанова, его мать Елену Труфанову, бабушку Ирину Татти и невесту Сафир Коэн утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Во время той атаки главу семьи Труфановых, отца Александра, убили.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
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Вчера, 19:55
В конце ноября 2023 года Елену, Ирину и Сафир освободили при первой сделке по прекращению огня в секторе Газа. Это во многом стало возможным благодаря усилиям российской стороны.

Перемирие на Ближнем Востоке

С 19 января в секторе Газа реализуют первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии, он предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня.
С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил палестинцам вернуться с юга на север анклава.
Россиянин Александр Труфанов во время свобождение израильских заложников из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
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Вчера, 16:23
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.
Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Россиянин Александр Труфанов во время свобождение израильских заложников из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Вопрос освобождения Труфанова был приоритетным для дипломатов, заявил посол
Вчера, 13:20
 
В миреРоссияМоскваПалестинаДмитрий ПесковАнатолий ВикторовХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуИзраильМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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