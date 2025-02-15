В Кремле прокомментировали освобождение Труфанова из плена
В Кремле выразили признательность руководству ХАМАС за освобождение Труфанова
© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Израиля | Перейти в медиабанкРоссийский заложник Александр Труфанов, освобожденный из плена, на территории Израиля
Российский заложник Александр Труфанов, освобожденный из плена, на территории Израиля
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Москве выражают признательность руководству ХАМАС за освобождение россиянина Александра Труфанова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее в субботу палестинские движения передали троих заложников, включая россиянина Александра Труфанова, Международному комитету Красного Креста (МККК).
ХАМАС похитили Труфанова, его мать Елену Труфанову, бабушку Ирину Татти и невесту Сафир Коэн утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Во время той атаки главу семьи Труфановых, отца Александра, убили.
В конце ноября 2023 года Елену, Ирину и Сафир освободили при первой сделке по прекращению огня в секторе Газа. Это во многом стало возможным благодаря усилиям российской стороны.
Перемирие на Ближнем Востоке
С 19 января в секторе Газа реализуют первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии, он предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня.
С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил палестинцам вернуться с юга на север анклава.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.
Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.