https://ria.ru/20250215/kosmos-1999517080.html

Ученый рассказал о влиянии на Землю многоспутниковых группировок

Ученый рассказал о влиянии на Землю многоспутниковых группировок - РИА Новости, 15.02.2025

Ученый рассказал о влиянии на Землю многоспутниковых группировок

Многоспутниковые группировки со временем будут способны оказывать специфичное воздействие на земную среду, в частности, вызывать аэрозольное загрязнение... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T03:38:00+03:00

2025-02-15T03:38:00+03:00

2025-02-15T03:39:00+03:00

космос - риа наука

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Многоспутниковые группировки со временем будут способны оказывать специфичное воздействие на земную среду, в частности, вызывать аэрозольное загрязнение атмосферы и электромагнитное загрязнение околоземного пространства, рассказал РИА Новости доктор технических наук, академик Российской академии космонавтики имени К.Э.Циолковского, главный учёный секретарь ЦНИИмаш Валерий Клюшников. "Земная атмосфера вплоть до высот порядка 100 километров и более содержит аэрозоль в виде жидко-капельных и минеральных твёрдых частиц субмикронного размера, имеющих сульфатную основу. Причем для атмосферного аэрозоля характерна сложная слоистая структура", - сказал Клюшников. Он добавил, что работа многоспутниковых группировок будет сопровождаться сведением в плотные слои атмосферы прекративших активное функционирование и отказавших космических аппаратов. "При нагреве и сгорании в атмосфере космических объектов, движущихся с огромной скоростью, металлы, содержащиеся в их конструкции, будут аблироваться, превращаться в плазму, способную конденсироваться и взаимодействовать с атмосферным аэрозолем. В результате этого в составе аэрозольных частиц, уже присутствующих в атмосфере, будет повышаться содержание металлов, в частности алюминия, лития, меди, свинца. Кроме того, по мере увеличения потока техногенных объектов, сгорающих в атмосфере, будет также увеличиваться плотность аэрозольных слоев", – пояснил главный ученый секретарь. Он рассказал, что накопление аэрозоля в атмосфере способно влиять на процессы образования облаков и осадков за счет изменения микроструктуры облачных частиц, а также на процессы переноса солнечной и тепловой радиации в атмосфере и тем самым на температурный режим климатической системы Земли. В зависимости от свойств аэрозолей, структуры и динамики аэрозольных слоев климатические последствия этих эффектов могут варьироваться от засухи до резкого похолодания, добавил Клюшников. Ещё одним последствием создания многоспутниковых группировок, по его словам, будет электромагнитное загрязнение. Когда создаваемые спутниковые группировки связи и передачи данных будут развёрнуты в полном объёме, средняя интенсивность естественного электромагнитного фона СВЧ-диапазона у поверхности Земли может быть превышена на 10–12 порядков (то есть в 10 миллиардов – триллион раз). "При этом из-за неравновесности и нелинейности ионосферы электромагнитная энергия будет локализована в виде пространственно-временных структур, нарушающих, в частности, работу космических систем навигации и передачи данных", - предупредил учёный. "Достаточно мощные электромагнитные воздействия, как снизу (радио, телевидение, радиолокация, наземные сети передачи электроэнергии и т.д.), так и сверху (бортовая передающая аппаратура многоспутниковых систем) способны нарушить стационарность ионосферы, что приведет к нелинейным эффектам, предсказать которые в настоящее время не представляется возможным", - отметил он.

https://ria.ru/20241228/kosmos-1991781345.html

https://ria.ru/20241004/galaktiki-1976287366.html

https://ria.ru/20240809/zemlja-1965088430.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, российская академия космонавтики имени к.э.циолковского, цниимаш