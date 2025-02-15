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Врач рассказала, кому нельзя есть конфеты с алкоголем - РИА Новости, 15.02.2025
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03:09 15.02.2025 (обновлено: 03:15 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/konfety-1999516040.html
Врач рассказала, кому нельзя есть конфеты с алкоголем
Врач рассказала, кому нельзя есть конфеты с алкоголем - РИА Новости, 15.02.2025
Врач рассказала, кому нельзя есть конфеты с алкоголем
Конфеты с алкогольной начинкой противопоказаны детям, беременным и людям с заболеваниями печени, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T03:09:00+03:00
2025-02-15T03:15:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
здоровье
питание
алкоголь
россия
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Конфеты с алкогольной начинкой противопоказаны детям, беременным и людям с заболеваниями печени, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен."Тем, кто управляет транспортом, лучше полностью отказаться от конфет с алкоголем. Детям, беременным и людям с заболеваниями печени конфеты с алкоголем категорически противопоказаны", — сказала она.Взрослым, не имеющим противопоказаний, допустимо съедать в день от одной до трех конфет с минимальным содержанием алкоголя (до 0,5 процента), добавила Тен.Врач напомнила, что конфеты с алкоголем — это десерт, содержащий начинку на основе спиртных напитков (ликеры, коньяк, ром, виски). Концентрация алкоголя в таких конфетах варьируется от трех до десяти миллилитров на одну конфету, что эквивалентно небольшому глотку спиртного напитка. При этом, алкоголь в конфетах не всегда полностью испаряется, особенно если сладости не подвергаются термической обработке.
https://ria.ru/20241225/konfety-1991120787.html
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общество, московская область (подмосковье), здоровье, питание, алкоголь, россия, зарема тен
Общество, Московская область (Подмосковье), Здоровье, Питание, Алкоголь, Россия, Зарема Тен
Врач рассказала, кому нельзя есть конфеты с алкоголем

Врач Тен: водителям, детям и беременным нельзя есть конфеты с алкоголем

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПроизводство шоколадных конфет
Производство шоколадных конфет - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Производство шоколадных конфет. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Конфеты с алкогольной начинкой противопоказаны детям, беременным и людям с заболеваниями печени, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
"Тем, кто управляет транспортом, лучше полностью отказаться от конфет с алкоголем. Детям, беременным и людям с заболеваниями печени конфеты с алкоголем категорически противопоказаны", — сказала она.
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Взрослым, не имеющим противопоказаний, допустимо съедать в день от одной до трех конфет с минимальным содержанием алкоголя (до 0,5 процента), добавила Тен.
Врач напомнила, что конфеты с алкоголем — это десерт, содержащий начинку на основе спиртных напитков (ликеры, коньяк, ром, виски). Концентрация алкоголя в таких конфетах варьируется от трех до десяти миллилитров на одну конфету, что эквивалентно небольшому глотку спиртного напитка. При этом, алкоголь в конфетах не всегда полностью испаряется, особенно если сладости не подвергаются термической обработке.
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