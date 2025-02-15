https://ria.ru/20250215/konfety-1999516040.html

Врач рассказала, кому нельзя есть конфеты с алкоголем

Врач рассказала, кому нельзя есть конфеты с алкоголем - РИА Новости, 15.02.2025

Врач рассказала, кому нельзя есть конфеты с алкоголем

Конфеты с алкогольной начинкой противопоказаны детям, беременным и людям с заболеваниями печени, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T03:09:00+03:00

2025-02-15T03:09:00+03:00

2025-02-15T03:15:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

здоровье

питание

алкоголь

россия

зарема тен

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Конфеты с алкогольной начинкой противопоказаны детям, беременным и людям с заболеваниями печени, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен."Тем, кто управляет транспортом, лучше полностью отказаться от конфет с алкоголем. Детям, беременным и людям с заболеваниями печени конфеты с алкоголем категорически противопоказаны", — сказала она.Взрослым, не имеющим противопоказаний, допустимо съедать в день от одной до трех конфет с минимальным содержанием алкоголя (до 0,5 процента), добавила Тен.Врач напомнила, что конфеты с алкоголем — это десерт, содержащий начинку на основе спиртных напитков (ликеры, коньяк, ром, виски). Концентрация алкоголя в таких конфетах варьируется от трех до десяти миллилитров на одну конфету, что эквивалентно небольшому глотку спиртного напитка. При этом, алкоголь в конфетах не всегда полностью испаряется, особенно если сладости не подвергаются термической обработке.

https://ria.ru/20241225/konfety-1991120787.html

https://ria.ru/20241226/napitok-1991456506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), здоровье, питание, алкоголь, россия, зарема тен