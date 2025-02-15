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Бразилия стала главным поставщиком кофе в Россию - РИА Новости, 15.02.2025
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https://ria.ru/20250215/kofe-1999523292.html
Бразилия стала главным поставщиком кофе в Россию
Бразилия стала главным поставщиком кофе в Россию - РИА Новости, 15.02.2025
Бразилия стала главным поставщиком кофе в Россию
Вьетнам в январе сократил поставки кофе в Россию почти вдвое в годовом выражении, однако выпавшие объемы полностью заместила Бразилия, которая стала главным... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T06:07:00+03:00
2025-02-15T06:07:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Вьетнам в январе сократил поставки кофе в Россию почти вдвое в годовом выражении, однако выпавшие объемы полностью заместила Бразилия, которая стала главным поставщиком зерен в нашу страну, следует из данных национальных статслужб, которые изучило РИА Новости. Продажи вьетнамского кофе в Россию в начале года сократились вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,5 тысячи тонн. Стоимость этих поставок на фоне стремительного роста цен на кофе в мире однако почти не изменилась, составив 39 миллионов долларов, что лишь на 6% меньше прошлогоднего уровня. Выпавший объем полностью был компенсирован Бразилией: российские компании купили у нее 10,1 тысячи тонн кофе, что в 3,1 раза больше объема закупок за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении бразильские продажи в Россию увеличились почти в 5 раз - до 52,3 миллиона долларов с 10,7 миллиона годом ранее. Бразилия в результате стала главным поставщиком кофе в Россию в январе. До этого в начале года всегда лидировал Вьетнам, который продавал российским компаниям почти втрое больше, чем южноамериканская страна. В целом в прошлом году Вьетнам 12-ый год подряд оставался главным источником кофе для россиян - он поставил на 14% больше зерен, чем Бразилия.
https://ria.ru/20250210/kofe-1998507288.html
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россия, бразилия, вьетнам, в мире
Россия, Бразилия, Вьетнам, В мире
Бразилия стала главным поставщиком кофе в Россию

Бразилия стала главным поставщиком кофе в Россию, потеснив Вьетнам

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые обжаренные зерна кофе
Готовые обжаренные зерна кофе - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Готовые обжаренные зерна кофе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Вьетнам в январе сократил поставки кофе в Россию почти вдвое в годовом выражении, однако выпавшие объемы полностью заместила Бразилия, которая стала главным поставщиком зерен в нашу страну, следует из данных национальных статслужб, которые изучило РИА Новости.
Продажи вьетнамского кофе в Россию в начале года сократились вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,5 тысячи тонн. Стоимость этих поставок на фоне стремительного роста цен на кофе в мире однако почти не изменилась, составив 39 миллионов долларов, что лишь на 6% меньше прошлогоднего уровня.
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Выпавший объем полностью был компенсирован Бразилией: российские компании купили у нее 10,1 тысячи тонн кофе, что в 3,1 раза больше объема закупок за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении бразильские продажи в Россию увеличились почти в 5 раз - до 52,3 миллиона долларов с 10,7 миллиона годом ранее.
Бразилия в результате стала главным поставщиком кофе в Россию в январе. До этого в начале года всегда лидировал Вьетнам, который продавал российским компаниям почти втрое больше, чем южноамериканская страна.
В целом в прошлом году Вьетнам 12-ый год подряд оставался главным источником кофе для россиян - он поставил на 14% больше зерен, чем Бразилия.
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