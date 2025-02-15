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В КНДР обвинили США в создании угрозы безопасности в мире - РИА Новости, 15.02.2025
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09:30 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/kndr-1999541628.html
В КНДР обвинили США в создании угрозы безопасности в мире
В КНДР обвинили США в создании угрозы безопасности в мире - РИА Новости, 15.02.2025
В КНДР обвинили США в создании угрозы безопасности в мире
Министерство обороны КНДР обвинило США в создании угрозы обстановке безопасности в мире и в регионе, призвало Вашингтон отказаться от враждебной политики и... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T09:30:00+03:00
2025-02-15T09:30:00+03:00
в мире
сша
корейский полуостров
южная корея
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СЕУЛ, 15 фев - РИА Новости. Министерство обороны КНДР обвинило США в создании угрозы обстановке безопасности в мире и в регионе, призвало Вашингтон отказаться от враждебной политики и заявило, что вооруженные силы КНДР являются оборонительными и нужны гарантии стратегического паритета в регионе, передает Центральное телеграфное агентство ЦТАК. "Улучшение нашей самооборонной мощи есть необходимое требование для сдерживания нарастающих различных провокационных попыток врагов и обеспечения безопасности государства", - так озаглавило свое заявление минобороны. По заявлению ведомства, США заявляют об "угрозе" со стороны КНДР, хотя сами создают "серьезную угрозу" обстановке безопасности в мире и в регионе вокруг Корейского полуострова, преследуя "безумное наращивание вооружений" и стремительную модернизацию ядерных вооруженных сил. "Стратегические вооруженные силы КНДР есть силы оборонительного характера для обеспечения безопасности государства и гарантии стратегического паритета в регионе", - заявляет ведомство. Минобороны выразило "серьезную озабоченность конфронтационными действиями" США, которые под предлогом "северокорейской угрозы" пытаются оправдать военные притязания на "превосходство силы" в регионе. "Нынешняя администрация США под вывеской защиты своей территории продвигает установление системы ПРО, нацеленное на нанесение превентивного удара по другим странам и осуществление милитаризации космоса", - заявили в минобороны. Отмечается, что недавно американская атомная подлодка снова зашла в порт в Южной Корее, а военные США, Южной Кореи и Японии обсудили вопрос по обмену информацией для обнаружения баллистических ракет КНДР и проведению совместных космических военных учений. Также военные ведомства США и РК намереваются провести в марте крупные военные учения "Freedom Shield". По словам минобороны КНДР, эти факты служат достаточным поводом для укрепления обороноспособности в ответ на усиливающуюся военную угрозу. "Если США питают реальную тревогу за безопасность своей территории, то единственный путь для ее смягчения заключается в последовательном отказе от военной угрозы и враждебной политики в отношении самостоятельных суверенных государств", - пишет ведомство. Подчеркивается, что непрерывное наращивание оборонной мощи, позволяющей эффективно сдерживать сегодняшние и все будущие угрозы в области безопасности, а также обеспечение стратегического паритета в регионе - справедливое право суверенного государства. "Наши вооруженные силы на основе мощных сил самообороны и впредь будут верно выполнять свою миссию для последовательного сдерживания и контролирования вызовов и угроз со стороны враждебных государств, надежной защиты мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе", - подытожило ведомство.
https://ria.ru/20241219/kndr-1990020748.html
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сша
корейский полуостров
южная корея
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в мире, сша, корейский полуостров, южная корея
В мире, США, Корейский полуостров, Южная Корея
В КНДР обвинили США в создании угрозы безопасности в мире

ЦТАК: МО КНДР обвинило США в создании угрозы безопасности в мире и регионе

© Flickr / (stephan)Флаг КНДР
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Flickr / (stephan)
Флаг КНДР. Архивное фото
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СЕУЛ, 15 фев - РИА Новости. Министерство обороны КНДР обвинило США в создании угрозы обстановке безопасности в мире и в регионе, призвало Вашингтон отказаться от враждебной политики и заявило, что вооруженные силы КНДР являются оборонительными и нужны гарантии стратегического паритета в регионе, передает Центральное телеграфное агентство ЦТАК.
"Улучшение нашей самооборонной мощи есть необходимое требование для сдерживания нарастающих различных провокационных попыток врагов и обеспечения безопасности государства", - так озаглавило свое заявление минобороны.
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
КНДР обвинила США и страны G7 в клевете
19 декабря 2024, 01:19
По заявлению ведомства, США заявляют об "угрозе" со стороны КНДР, хотя сами создают "серьезную угрозу" обстановке безопасности в мире и в регионе вокруг Корейского полуострова, преследуя "безумное наращивание вооружений" и стремительную модернизацию ядерных вооруженных сил.
"Стратегические вооруженные силы КНДР есть силы оборонительного характера для обеспечения безопасности государства и гарантии стратегического паритета в регионе", - заявляет ведомство.
Минобороны выразило "серьезную озабоченность конфронтационными действиями" США, которые под предлогом "северокорейской угрозы" пытаются оправдать военные притязания на "превосходство силы" в регионе.
"Нынешняя администрация США под вывеской защиты своей территории продвигает установление системы ПРО, нацеленное на нанесение превентивного удара по другим странам и осуществление милитаризации космоса", - заявили в минобороны.
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
КНДР обвинила США в обострении ситуации в регионе до катастрофической
23 ноября 2024, 06:35
Отмечается, что недавно американская атомная подлодка снова зашла в порт в Южной Корее, а военные США, Южной Кореи и Японии обсудили вопрос по обмену информацией для обнаружения баллистических ракет КНДР и проведению совместных космических военных учений. Также военные ведомства США и РК намереваются провести в марте крупные военные учения "Freedom Shield".
По словам минобороны КНДР, эти факты служат достаточным поводом для укрепления обороноспособности в ответ на усиливающуюся военную угрозу.
"Если США питают реальную тревогу за безопасность своей территории, то единственный путь для ее смягчения заключается в последовательном отказе от военной угрозы и враждебной политики в отношении самостоятельных суверенных государств", - пишет ведомство.
Подчеркивается, что непрерывное наращивание оборонной мощи, позволяющей эффективно сдерживать сегодняшние и все будущие угрозы в области безопасности, а также обеспечение стратегического паритета в регионе - справедливое право суверенного государства.
"Наши вооруженные силы на основе мощных сил самообороны и впредь будут верно выполнять свою миссию для последовательного сдерживания и контролирования вызовов и угроз со стороны враждебных государств, надежной защиты мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе", - подытожило ведомство.
Подготовка к выступлению президента США - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
В МИД рассказали о последствиях договора России и КНДР для США
12 декабря 2024, 20:10
 
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