https://ria.ru/20250215/kndr-1999541628.html

В КНДР обвинили США в создании угрозы безопасности в мире

В КНДР обвинили США в создании угрозы безопасности в мире - РИА Новости, 15.02.2025

В КНДР обвинили США в создании угрозы безопасности в мире

Министерство обороны КНДР обвинило США в создании угрозы обстановке безопасности в мире и в регионе, призвало Вашингтон отказаться от враждебной политики и... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T09:30:00+03:00

2025-02-15T09:30:00+03:00

2025-02-15T09:30:00+03:00

в мире

сша

корейский полуостров

южная корея

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102670/48/1026704836_0:154:3008:1846_1920x0_80_0_0_d29c636dd3937cb0aefa7c5a9143af28.jpg

СЕУЛ, 15 фев - РИА Новости. Министерство обороны КНДР обвинило США в создании угрозы обстановке безопасности в мире и в регионе, призвало Вашингтон отказаться от враждебной политики и заявило, что вооруженные силы КНДР являются оборонительными и нужны гарантии стратегического паритета в регионе, передает Центральное телеграфное агентство ЦТАК. "Улучшение нашей самооборонной мощи есть необходимое требование для сдерживания нарастающих различных провокационных попыток врагов и обеспечения безопасности государства", - так озаглавило свое заявление минобороны. По заявлению ведомства, США заявляют об "угрозе" со стороны КНДР, хотя сами создают "серьезную угрозу" обстановке безопасности в мире и в регионе вокруг Корейского полуострова, преследуя "безумное наращивание вооружений" и стремительную модернизацию ядерных вооруженных сил. "Стратегические вооруженные силы КНДР есть силы оборонительного характера для обеспечения безопасности государства и гарантии стратегического паритета в регионе", - заявляет ведомство. Минобороны выразило "серьезную озабоченность конфронтационными действиями" США, которые под предлогом "северокорейской угрозы" пытаются оправдать военные притязания на "превосходство силы" в регионе. "Нынешняя администрация США под вывеской защиты своей территории продвигает установление системы ПРО, нацеленное на нанесение превентивного удара по другим странам и осуществление милитаризации космоса", - заявили в минобороны. Отмечается, что недавно американская атомная подлодка снова зашла в порт в Южной Корее, а военные США, Южной Кореи и Японии обсудили вопрос по обмену информацией для обнаружения баллистических ракет КНДР и проведению совместных космических военных учений. Также военные ведомства США и РК намереваются провести в марте крупные военные учения "Freedom Shield". По словам минобороны КНДР, эти факты служат достаточным поводом для укрепления обороноспособности в ответ на усиливающуюся военную угрозу. "Если США питают реальную тревогу за безопасность своей территории, то единственный путь для ее смягчения заключается в последовательном отказе от военной угрозы и враждебной политики в отношении самостоятельных суверенных государств", - пишет ведомство. Подчеркивается, что непрерывное наращивание оборонной мощи, позволяющей эффективно сдерживать сегодняшние и все будущие угрозы в области безопасности, а также обеспечение стратегического паритета в регионе - справедливое право суверенного государства. "Наши вооруженные силы на основе мощных сил самообороны и впредь будут верно выполнять свою миссию для последовательного сдерживания и контролирования вызовов и угроз со стороны враждебных государств, надежной защиты мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе", - подытожило ведомство.

https://ria.ru/20241219/kndr-1990020748.html

https://ria.ru/20241123/kndr-1985309305.html

https://ria.ru/20241212/agressiya-1988906335.html

сша

корейский полуостров

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, корейский полуостров, южная корея