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Келлог в Мюнхене указал на необходимость диалога с противниками и друзьями - РИА Новости, 15.02.2025
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23:17 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/kellog-1999626275.html
Келлог в Мюнхене указал на необходимость диалога с противниками и друзьями
Келлог в Мюнхене указал на необходимость диалога с противниками и друзьями - РИА Новости, 15.02.2025
Келлог в Мюнхене указал на необходимость диалога с противниками и друзьями
Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог указал участникам конференции в Мюнхене на необходимость ведения диалога с противниками и друзьями, РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T23:17:00+03:00
2025-02-15T23:17:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог указал участникам конференции в Мюнхене на необходимость ведения диалога с противниками и друзьями, комментируя прошедший разговор главы Белого дома Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. "Не важно, нравится вам или нет, но факт в том, что вы должны разговаривать с противниками и друзьями", - сказал он в ходе выступления на конференции в Мюнхене, трансляция которого велась на сайте мероприятия. Келлог добавил, что США заинтересованы в суверенной, стабильной Украине, но окончательные детали соглашения по урегулированию конфликта еще предстоит определить, и за это в том числе должен будет отвечать Владимир Зеленский. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Владимир Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
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в мире, украина, мюнхен, россия, владимир зеленский, владимир путин, кит келлог, верховная рада украины, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Мюнхен, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Кит Келлог, Верховная Рада Украины, Мюнхенская конференция по безопасности
Келлог в Мюнхене указал на необходимость диалога с противниками и друзьями

Келлог о разговоре Трампа и Путина: мы должны говорить с противниками и друзьями

© AP Photo / Susan WalshКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Кит Келлог. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог указал участникам конференции в Мюнхене на необходимость ведения диалога с противниками и друзьями, комментируя прошедший разговор главы Белого дома Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
«
"Не важно, нравится вам или нет, но факт в том, что вы должны разговаривать с противниками и друзьями", - сказал он в ходе выступления на конференции в Мюнхене, трансляция которого велась на сайте мероприятия.
Келлог добавил, что США заинтересованы в суверенной, стабильной Украине, но окончательные детали соглашения по урегулированию конфликта еще предстоит определить, и за это в том числе должен будет отвечать Владимир Зеленский.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Владимир Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Bloomberg рассказало о планах Келлога по Украине
10 февраля, 23:43
 
В миреУкраинаМюнхенРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКит КеллогВерховная Рада УкраиныМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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