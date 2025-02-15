https://ria.ru/20250215/kellog-1999626275.html

Келлог в Мюнхене указал на необходимость диалога с противниками и друзьями

Келлог в Мюнхене указал на необходимость диалога с противниками и друзьями - РИА Новости, 15.02.2025

Келлог в Мюнхене указал на необходимость диалога с противниками и друзьями

Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог указал участникам конференции в Мюнхене на необходимость ведения диалога с противниками и друзьями, РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T23:17:00+03:00

2025-02-15T23:17:00+03:00

2025-02-15T23:17:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог указал участникам конференции в Мюнхене на необходимость ведения диалога с противниками и друзьями, комментируя прошедший разговор главы Белого дома Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. "Не важно, нравится вам или нет, но факт в том, что вы должны разговаривать с противниками и друзьями", - сказал он в ходе выступления на конференции в Мюнхене, трансляция которого велась на сайте мероприятия. Келлог добавил, что США заинтересованы в суверенной, стабильной Украине, но окончательные детали соглашения по урегулированию конфликта еще предстоит определить, и за это в том числе должен будет отвечать Владимир Зеленский. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Владимир Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

https://ria.ru/20250210/kellog-1998512616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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