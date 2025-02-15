https://ria.ru/20250215/kellog-1999614464.html

Келлог назвал условия для завершения конфликта на Украине

Келлог назвал условия для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 15.02.2025

Келлог назвал условия для завершения конфликта на Украине

Завершение конфликта на Украине требует всеобъемлющего плана урегулирования и совместной работы союзников, а не продолжения военных действий, заявил... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T20:45:00+03:00

2025-02-15T20:45:00+03:00

2025-02-15T20:52:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Завершение конфликта на Украине требует всеобъемлющего плана урегулирования и совместной работы союзников, а не продолжения военных действий, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог."Я считают, если вы думаете, что можете убивать, чтобы выбраться из этой войны, то вы не сможете... Необходим всеобъемлющий план, планирование совместной работы союзников. Это будет всеобъемлющий план", - сообщил он в ходе выступления на конференции в Мюнхене, трансляция которого велась на сайте мероприятия.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Владимир Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

https://ria.ru/20250215/kellog-1999590512.html

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сша

мюнхен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, кит келлог, мюнхен, россия, владимир путин, владимир зеленский, верховная рада украины, мюнхенская конференция по безопасности