Рейтинг@Mail.ru
Келлог назвал условия для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:45 15.02.2025 (обновлено: 20:52 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/kellog-1999614464.html
Келлог назвал условия для завершения конфликта на Украине
Келлог назвал условия для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 15.02.2025
Келлог назвал условия для завершения конфликта на Украине
Завершение конфликта на Украине требует всеобъемлющего плана урегулирования и совместной работы союзников, а не продолжения военных действий, заявил... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T20:45:00+03:00
2025-02-15T20:52:00+03:00
в мире
украина
сша
кит келлог
мюнхен
россия
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999043757_0:44:3029:1748_1920x0_80_0_0_3ba724d77fc5359ffeadf5dc748f3efd.jpg
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Завершение конфликта на Украине требует всеобъемлющего плана урегулирования и совместной работы союзников, а не продолжения военных действий, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог."Я считают, если вы думаете, что можете убивать, чтобы выбраться из этой войны, то вы не сможете... Необходим всеобъемлющий план, планирование совместной работы союзников. Это будет всеобъемлющий план", - сообщил он в ходе выступления на конференции в Мюнхене, трансляция которого велась на сайте мероприятия.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Владимир Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
https://ria.ru/20250215/kellog-1999590512.html
украина
сша
мюнхен
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999043757_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_c25abebadf0844cfd7e21a1e8f32089f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, кит келлог, мюнхен, россия, владимир путин, владимир зеленский, верховная рада украины, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, США, Кит Келлог, Мюнхен, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Мюнхенская конференция по безопасности
Келлог назвал условия для завершения конфликта на Украине

Келлог: завершение украинского конфликта требует совместной работы союзников

© AP Photo / Susan WalshКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Кит Келлог. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Завершение конфликта на Украине требует всеобъемлющего плана урегулирования и совместной работы союзников, а не продолжения военных действий, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог.
«
"Я считают, если вы думаете, что можете убивать, чтобы выбраться из этой войны, то вы не сможете... Необходим всеобъемлющий план, планирование совместной работы союзников. Это будет всеобъемлющий план", - сообщил он в ходе выступления на конференции в Мюнхене, трансляция которого велась на сайте мероприятия.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Владимир Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Келлог прокомментировал возможность включения ЕС в переговоры по Украине
Вчера, 17:24
 
В миреУкраинаСШАКит КеллогМюнхенРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныМюнхенская конференция по безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала