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Келлог прокомментировал возможность включения ЕС в переговоры по Украине - РИА Новости, 15.02.2025
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17:24 15.02.2025 (обновлено: 18:31 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/kellog-1999590512.html
Келлог прокомментировал возможность включения ЕС в переговоры по Украине
Келлог прокомментировал возможность включения ЕС в переговоры по Украине - РИА Новости, 15.02.2025
Келлог прокомментировал возможность включения ЕС в переговоры по Украине
США не хотят, чтобы в переговорах по украинскому урегулированию участвовала большая группа сторон, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T17:24:00+03:00
2025-02-15T18:31:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. США не хотят, чтобы в переговорах по украинскому урегулированию участвовала большая группа сторон, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог на полях Мюнхенской конференции, его обращение к участникам мероприятия цитирует телеканал CNBC."Чего мы не хотим делать, так это вступать в большую групповую дискуссию", — сказал он.Спецпосланник добавил, что США пока не готовы обозначить требования по предоставлению гарантий безопасности Украине в рамках переговоров.При этом Келлог указал, что союзники Вашингтона сыграют определенную роль в работе по урегулированию конфликта, не уточнив, как именно американские власти видят их возможное участие в этом процессе."Вы должны дать нам немного пространства для маневров и времени, но, когда я это говорю, я не говорю о шести месяцах, я говорю о днях и неделях", — отметил спецпосланник.Он также подчеркнул, что США заинтересованы в длительном и устойчивом мирном решении кризиса.Европейские политики неоднократно требовали включить их в переговоры по ситуации на Украине. Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в четверг, что мирное урегулирование конфликта должно включать европейцев. Кандидат в канцлеры от оппозиционного ХДС/ХСС Фридрих Мерц сегодня назвал неприемлемыми переговоры по Украине между Россией и США без участия ЕС и Киева. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни также заявлял, что Европа не должна играть второстепенную роль в возможных переговорах.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан двух стран, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах завершения конфликта.При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Лидеры договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.
https://ria.ru/20250215/postpred-1999572792.html
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европа, сша, украина, в мире, кит келлог, евросоюз, владимир путин, дональд трамп, хдс/хсс
Европа, США, Украина, В мире, Кит Келлог, Евросоюз, Владимир Путин, Дональд Трамп, ХДС/ХСС
Келлог прокомментировал возможность включения ЕС в переговоры по Украине

Келлог: США не хотят участия большой группы сторон в переговорах по Украине

© AP Photo / Andrew HarnikКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Кит Келлог. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. США не хотят, чтобы в переговорах по украинскому урегулированию участвовала большая группа сторон, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог на полях Мюнхенской конференции, его обращение к участникам мероприятия цитирует телеканал CNBC.
«
"Чего мы не хотим делать, так это вступать в большую групповую дискуссию", — сказал он.
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Спецпосланник добавил, что США пока не готовы обозначить требования по предоставлению гарантий безопасности Украине в рамках переговоров.
При этом Келлог указал, что союзники Вашингтона сыграют определенную роль в работе по урегулированию конфликта, не уточнив, как именно американские власти видят их возможное участие в этом процессе.
"Вы должны дать нам немного пространства для маневров и времени, но, когда я это говорю, я не говорю о шести месяцах, я говорю о днях и неделях", — отметил спецпосланник.
Он также подчеркнул, что США заинтересованы в длительном и устойчивом мирном решении кризиса.
Европейские политики неоднократно требовали включить их в переговоры по ситуации на Украине. Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в четверг, что мирное урегулирование конфликта должно включать европейцев. Кандидат в канцлеры от оппозиционного ХДС/ХСС Фридрих Мерц сегодня назвал неприемлемыми переговоры по Украине между Россией и США без участия ЕС и Киева. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни также заявлял, что Европа не должна играть второстепенную роль в возможных переговорах.
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан двух стран, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах завершения конфликта.
При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Лидеры договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.
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ЕвропаСШАУкраинаВ миреКит КеллогЕвросоюзВладимир ПутинДональд ТрампХДС/ХСС
 
 
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