https://ria.ru/20250215/kanada-1999603417.html

Канада заявила, что пошлины США станут угрозой ее существованию

Канада заявила, что пошлины США станут угрозой ее существованию - РИА Новости, 15.02.2025

Канада заявила, что пошлины США станут угрозой ее существованию

Глава МИД Канады Мелани Жоли назвала угрозой существованию страны риск введения США пошлин на канадские товары, хотя Вашинтон ранее отложил начало действия... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T19:04:00+03:00

2025-02-15T19:04:00+03:00

2025-02-15T19:16:00+03:00

канада

сша

в мире

мелани жоли

дональд трамп

джастин трюдо

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД Канады Мелани Жоли назвала угрозой существованию страны риск введения США пошлин на канадские товары, хотя Вашинтон ранее отложил начало действия соответствующего решения."Когда мы слышим о пошлинах в 25%, то это является угрозой существованию. Потому что это повлияет на сотни тысяч рабочих мест в Канаде, которые будут потеряны", - заявила она во время выступления на конференции в Мюнхене. Трансляция велась на сайте мероприятия.Жоли подчеркнула, что Канада очень сильно зависит от США с точки зрения экономики."Мы чрезвычайно интегрированы с точки зрения нашей собственной экономики. Мы поставляем много энергии в США, нефть и газ, удобрения, а также калий, уран для их ядерных объектов, гидроэлектроэнергию", - добавила она.Министр отметила, что не исключает введения пошлин Вашингтоном, несмотря на решение отложить их на месяц.Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. Позднее премьер Канады Джастин Трюдо после разговора с Трампом заявил, что Вашингтон на 30 дней приостановит введение импортных пошлин на канадские товары.

https://ria.ru/20250210/tramp-1998319463.html

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канада

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

канада, сша, в мире, мелани жоли, дональд трамп, джастин трюдо, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады