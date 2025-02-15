Рейтинг@Mail.ru
Канада заявила, что пошлины США станут угрозой ее существованию - РИА Новости, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 15.02.2025 (обновлено: 19:16 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/kanada-1999603417.html
Канада заявила, что пошлины США станут угрозой ее существованию
Канада заявила, что пошлины США станут угрозой ее существованию - РИА Новости, 15.02.2025
Канада заявила, что пошлины США станут угрозой ее существованию
Глава МИД Канады Мелани Жоли назвала угрозой существованию страны риск введения США пошлин на канадские товары, хотя Вашинтон ранее отложил начало действия... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T19:04:00+03:00
2025-02-15T19:16:00+03:00
канада
сша
в мире
мелани жоли
дональд трамп
джастин трюдо
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД Канады Мелани Жоли назвала угрозой существованию страны риск введения США пошлин на канадские товары, хотя Вашинтон ранее отложил начало действия соответствующего решения."Когда мы слышим о пошлинах в 25%, то это является угрозой существованию. Потому что это повлияет на сотни тысяч рабочих мест в Канаде, которые будут потеряны", - заявила она во время выступления на конференции в Мюнхене. Трансляция велась на сайте мероприятия.Жоли подчеркнула, что Канада очень сильно зависит от США с точки зрения экономики."Мы чрезвычайно интегрированы с точки зрения нашей собственной экономики. Мы поставляем много энергии в США, нефть и газ, удобрения, а также калий, уран для их ядерных объектов, гидроэлектроэнергию", - добавила она.Министр отметила, что не исключает введения пошлин Вашингтоном, несмотря на решение отложить их на месяц.Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. Позднее премьер Канады Джастин Трюдо после разговора с Трампом заявил, что Вашингтон на 30 дней приостановит введение импортных пошлин на канадские товары.
https://ria.ru/20250210/tramp-1998319463.html
https://ria.ru/20250210/tramp-1998321158.html
канада
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_62abf81dc58d6f4d3b413d3b78965006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
канада, сша, в мире, мелани жоли, дональд трамп, джастин трюдо, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Канада, США, В мире, Мелани Жоли, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Канада заявила, что пошлины США станут угрозой ее существованию

Глава МИД Жоли: пошлины США на канадские товары станут угрозой ее существованию

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД Канады Мелани Жоли назвала угрозой существованию страны риск введения США пошлин на канадские товары, хотя Вашинтон ранее отложил начало действия соответствующего решения.
«
"Когда мы слышим о пошлинах в 25%, то это является угрозой существованию. Потому что это повлияет на сотни тысяч рабочих мест в Канаде, которые будут потеряны", - заявила она во время выступления на конференции в Мюнхене. Трансляция велась на сайте мероприятия.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Трамп заявил, что Канаде было бы лучше в составе США
10 февраля, 00:34
Жоли подчеркнула, что Канада очень сильно зависит от США с точки зрения экономики.
"Мы чрезвычайно интегрированы с точки зрения нашей собственной экономики. Мы поставляем много энергии в США, нефть и газ, удобрения, а также калий, уран для их ядерных объектов, гидроэлектроэнергию", - добавила она.
Министр отметила, что не исключает введения пошлин Вашингтоном, несмотря на решение отложить их на месяц.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. Позднее премьер Канады Джастин Трюдо после разговора с Трампом заявил, что Вашингтон на 30 дней приостановит введение импортных пошлин на канадские товары.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Трамп назвал Канаду "нежизнеспособной" страной
10 февраля, 00:58
 
КанадаСШАВ миреМелани ЖолиДональд ТрампДжастин ТрюдоВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала