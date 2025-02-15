https://ria.ru/20250215/kaliningrad-1999554268.html

В Калининграде произошло массовое ДТП

В Калининграде произошло массовое ДТП - РИА Новости, 15.02.2025

В Калининграде произошло массовое ДТП

Массовое ДТП с участием автомобилей и автобуса произошло в Калининграде, сообщает губернатор региона Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T12:26:00+03:00

2025-02-15T12:26:00+03:00

2025-02-15T13:10:00+03:00

происшествия

калининград

калининградская область

алексей беспрозванных

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КАЛИНИНГРАД, 15 фев — РИА Новости. Массовое ДТП с участием автомобилей и автобуса произошло в Калининграде, сообщает губернатор региона Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале. "Докладывают, что произошло ДТП с несколькими машинами на Приморском кольце. По количеству участников ДТП информация еще уточняется. Что известно: пять бригад СМП (скорой медпомощи) выехали на место. С центром управления в кризисных ситуациях взаимодействие организовано. Все справляются. Пока обратившихся пять человек, с лёгкими травмами, есть один ребенок до 13 лет. По предварительным данным в автобусе пострадавших также нет. Сейчас осматривают остальные машины", - написал Беспрозванных. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, в связи с ДТП в Калининграде на 12 километре автодороги "Приморское полукольцо" в сторону города Калининграда из-за дорожно-транспортного происшествия ограничено движение транспорта. "Госавтоинспекция Калининградской области просит водителей транспортных средств учитывать это обстоятельство и выбирать альтернативные маршруты передвижения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250214/dtp-1999438663.html

калининград

калининградская область

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Варвара Скокшина

происшествия, калининград, калининградская область, алексей беспрозванных