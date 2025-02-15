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В Калининграде произошло массовое ДТП - РИА Новости, 15.02.2025
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12:26 15.02.2025 (обновлено: 13:10 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/kaliningrad-1999554268.html
В Калининграде произошло массовое ДТП
В Калининграде произошло массовое ДТП - РИА Новости, 15.02.2025
В Калининграде произошло массовое ДТП
Массовое ДТП с участием автомобилей и автобуса произошло в Калининграде, сообщает губернатор региона Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T12:26:00+03:00
2025-02-15T13:10:00+03:00
происшествия
калининград
калининградская область
алексей беспрозванных
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КАЛИНИНГРАД, 15 фев — РИА Новости. Массовое ДТП с участием автомобилей и автобуса произошло в Калининграде, сообщает губернатор региона Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале. "Докладывают, что произошло ДТП с несколькими машинами на Приморском кольце. По количеству участников ДТП информация еще уточняется. Что известно: пять бригад СМП (скорой медпомощи) выехали на место. С центром управления в кризисных ситуациях взаимодействие организовано. Все справляются. Пока обратившихся пять человек, с лёгкими травмами, есть один ребенок до 13 лет. По предварительным данным в автобусе пострадавших также нет. Сейчас осматривают остальные машины", - написал Беспрозванных. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, в связи с ДТП в Калининграде на 12 километре автодороги "Приморское полукольцо" в сторону города Калининграда из-за дорожно-транспортного происшествия ограничено движение транспорта. "Госавтоинспекция Калининградской области просит водителей транспортных средств учитывать это обстоятельство и выбирать альтернативные маршруты передвижения", - говорится в сообщении.
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происшествия, калининград, калининградская область, алексей беспрозванных
Происшествия, Калининград, Калининградская область, Алексей Беспрозванных
В Калининграде произошло массовое ДТП

В массовом ДТП в Калининграде пострадали пять человек, включая ребенка

© Фото : ГУ МЧС России по Калининградской областиНа месте массового ДТП в Калининградской области
На месте массового ДТП в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Калининградской области
На месте массового ДТП в Калининградской области
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КАЛИНИНГРАД, 15 фев — РИА Новости. Массовое ДТП с участием автомобилей и автобуса произошло в Калининграде, сообщает губернатор региона Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.
"Докладывают, что произошло ДТП с несколькими машинами на Приморском кольце. По количеству участников ДТП информация еще уточняется. Что известно: пять бригад СМП (скорой медпомощи) выехали на место. С центром управления в кризисных ситуациях взаимодействие организовано. Все справляются. Пока обратившихся пять человек, с лёгкими травмами, есть один ребенок до 13 лет. По предварительным данным в автобусе пострадавших также нет. Сейчас осматривают остальные машины", - написал Беспрозванных.
По сообщению пресс-службы регионального УМВД, в связи с ДТП в Калининграде на 12 километре автодороги "Приморское полукольцо" в сторону города Калининграда из-за дорожно-транспортного происшествия ограничено движение транспорта.
"Госавтоинспекция Калининградской области просит водителей транспортных средств учитывать это обстоятельство и выбирать альтернативные маршруты передвижения", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКалининградКалининградская областьАлексей Беспрозванных
 
 
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