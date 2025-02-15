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Явка на выборах президента Абхазии достигла 21 процента

Явка на выборах президента Абхазии достигла 21 процента - РИА Новости, 15.02.2025

Явка на выборах президента Абхазии достигла 21 процента

Явка на выборах президента Абхазии составила 21% по состоянию на 12:00, заявил представитель ЦИК страны на брифинге. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T12:53:00+03:00

2025-02-15T12:53:00+03:00

2025-02-15T14:32:00+03:00

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СУХУМ, 15 фев — РИА Новости. Явка на выборах президента Абхазии составила 21% по состоянию на 12:00, заявил представитель ЦИК страны на брифинге. "К 12 часам дня у нас здесь есть информация по Республике Абхазия: проголосовало чуть более 21%", — сказал он.Как отмечал председатель республиканского ЦИК Дмитрий Маршан, все избирательные участки открылись штатно.На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал. Все они уже проголосовали на выборах.По данным ЦИК, для проведения голосования оборудовали 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России — в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек. Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.

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Досрочные президентские выборы в Абхазии В Абхазии проходят досрочные президентские выборы 2025-02-15T12:53 true PT0M16S

Голосование кандидатов в президенты Абхазии на выборах Все пять кандидатов в президенты Абхазии проголосовали на досрочных выборах: бывший торгпред в России Олег Барциц, председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал, известный абхазский политик Бадра Гунба, экс-глава контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба. 2025-02-15T12:53 true PT0M29S

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Варвара Скокшина

в мире, абхазия, россия, москва, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии