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Явка на выборах президента Абхазии достигла 21 процента
Явка на выборах президента Абхазии достигла 21 процента - РИА Новости, 15.02.2025
Явка на выборах президента Абхазии достигла 21 процента
Явка на выборах президента Абхазии составила 21% по состоянию на 12:00, заявил представитель ЦИК страны на брифинге. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T12:53:00+03:00
2025-02-15T12:53:00+03:00
2025-02-15T14:32:00+03:00
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СУХУМ, 15 фев — РИА Новости. Явка на выборах президента Абхазии составила 21% по состоянию на 12:00, заявил представитель ЦИК страны на брифинге. "К 12 часам дня у нас здесь есть информация по Республике Абхазия: проголосовало чуть более 21%", — сказал он.Как отмечал председатель республиканского ЦИК Дмитрий Маршан, все избирательные участки открылись штатно.На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал. Все они уже проголосовали на выборах.По данным ЦИК, для проведения голосования оборудовали 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России — в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек. Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.
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Досрочные президентские выборы в Абхазии
В Абхазии проходят досрочные президентские выборы
2025-02-15T12:53
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Голосование кандидатов в президенты Абхазии на выборах
Все пять кандидатов в президенты Абхазии проголосовали на досрочных выборах: бывший торгпред в России Олег Барциц, председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал, известный абхазский политик Бадра Гунба, экс-глава контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба.
2025-02-15T12:53
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, абхазия, россия, москва, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии
В мире, Абхазия, Россия, Москва, Адгур Ардзинба, Президентские выборы в Абхазии
Явка на выборах президента Абхазии достигла 21 процента
ЦИК: явка на выборах президента Абхазии к 12:00 составила 21 процент