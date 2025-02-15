https://ria.ru/20250215/ikra-1999534157.html

В России снизились отпускные цены на красную икру

В России снизились отпускные цены на красную икру - РИА Новости, 15.02.2025

В России снизились отпускные цены на красную икру

Запасов красной икры у рыбаков Дальнего Востока достаточно, отпускные цены существенно снизились, дефицита икры и всплеска цен к предстоящим праздникам не... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T09:03:00+03:00

2025-02-15T09:03:00+03:00

2025-02-15T09:03:00+03:00

экономика

дальний восток

россия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Запасов красной икры у рыбаков Дальнего Востока достаточно, отпускные цены существенно снизились, дефицита икры и всплеска цен к предстоящим праздникам не ожидается, сообщает Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). "На складах у рыбаков Дальнего Востока остался достаточно большой запас красной икры… Мы со своей стороны готовы полностью обеспечить спрос к надвигающимся праздникам - Масленице, 23 февраля и 8 марта. Дефицита качественной икры с Дальнего Востока по доступным ценам точно не будет", - заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев, слова которого приводятся в сообщении. Так, по данным ВАРПЭ, отпускные цены на лососевую икру на Дальнем Востоке существенно снизились. Закупочные цены на соленую икру горбуши начинаются от 4,5 тысяч рублей за килограмм, что в 1,5 раза меньше, чем в декабре 2024 года. Икра кеты также подешевела и цены начинаются от 5,5 тысяч рублей за килограмм и это на 15% ниже, чем в декабре прошлого года. Московские цены на оптовую закупку икры горбуши снизились менее чем на 1%, до 8,1 тысячи рублей за килограмм, а кета упала в цене на 7%, средняя цена 8 тысяч рублей. "Цены рыбаков не сильно привязаны к пиковым сезонам продаж - новогодним и весенним праздникам. Традиционно летом и осенью отпускные цены находятся на пике, так как в это время еще идет путина", - отметил Зверев. По его словам, цены оптовиков, переработчиков и ритейлеров больше привязаны к пиковым периодам спроса на икру, так эти на периоды приходится основной объем продаж красной икры. Вместе с тем президент ВАРПЭ выразил надежду, с учетом достаточного объема приложения качественной икры на рынке и существенного снижения отпускных цен розничные цены также снизятся. Чтобы избежать фальсификата при покупке икры, ее стоит приобретать у проверенных поставщиков, в крупных торговых сетях, специализированных магазинах, на рынках или напрямую у производителей, добавил Герман Зверев.

https://ria.ru/20250210/rospotrebnadzor-1998340348.html

https://ria.ru/20241228/ikra-1991782637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, дальний восток, россия