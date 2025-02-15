https://ria.ru/20250215/hamas-1999594007.html

СМИ: ХАМАС не будет участвовать в управлении сектором Газа

СМИ: ХАМАС не будет участвовать в управлении сектором Газа - РИА Новости, 15.02.2025

СМИ: ХАМАС не будет участвовать в управлении сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС не будет участвовать в управлении сектором Газа в предстоящий период, сообщил египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T17:46:00+03:00

2025-02-15T17:46:00+03:00

2025-02-15T17:47:00+03:00

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КАИР, 15 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не будет участвовать в управлении сектором Газа в предстоящий период, сообщил египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на информированный египетский источник. "ХАМАС подтверждает приверженность соглашению о прекращении огня на трех этапах и неучастие в управлении сектором (Газа - ред.) в предстоящий период", - заявил источник телеканала. Согласно источнику, Египет ведет активные контакты с целью формирования временного комитета по контролю за процессом оказания помощи и восстановления сектора Газа. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись шесть обменов. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250215/gaza-1999584520.html

https://ria.ru/20250215/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, египет, израиль, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году