https://ria.ru/20250215/hakamada-1999570207.html

Представитель Хакамады заявил, что она была гостем вечеринки в Savoy

Представитель Хакамады заявил, что она была гостем вечеринки в Savoy - РИА Новости, 15.02.2025

Представитель Хакамады заявил, что она была гостем вечеринки в Savoy

Общественный деятель Ирина Хакамада была приглашена на техно-вечеринку в гостинице Savoy, где ночью прошел рейд, в качестве гостя, она не является организатором РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T14:24:00+03:00

2025-02-15T14:24:00+03:00

2025-02-15T14:26:00+03:00

ирина хакамада

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91044/33/910443338_0:290:2528:1711_1920x0_80_0_0_e0f9d27f15c71ec50a9b389639f64ac8.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Общественный деятель Ирина Хакамада была приглашена на техно-вечеринку в гостинице Savoy, где ночью прошел рейд, в качестве гостя, она не является организатором мероприятия и не должна была там выступать, сообщила РИА Новости коммерческий директор Хакамады. Ранее в СМИ сообщали, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски и задержания на техно-вечеринке в гостинице Savoy, где присутствовала Хакамада. "Ирина Хакамада была приглашена друзьями на музыкальное мероприятие и присутствовала только как гость. Известно, что Ирина увлекается электронной музыкой как слушатель, а не диджей. То есть Ирина не является ни организатором мероприятия, не должна была там выступать ни с каким диджей-сетом", - рассказала собеседница агентства. Она также отметила, что мероприятие проходило в светском формате и с деловым дресс-кодом. "Мероприятие было остановлено. Все прошло этично, никого в пол лицом не укладывали. У молодых людей проверяли документы, всех женщин отпустили", - добавила коммерческий директор Хакамады.

https://ria.ru/20250212/moskva-1998753984.html

https://rsport.ria.ru/20250129/kokorin-1996083605.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ирина хакамада, происшествия, россия