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Представитель Хакамады заявил, что она была гостем вечеринки в Savoy - РИА Новости, 15.02.2025
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14:24 15.02.2025 (обновлено: 14:26 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/hakamada-1999570207.html
Представитель Хакамады заявил, что она была гостем вечеринки в Savoy
Представитель Хакамады заявил, что она была гостем вечеринки в Savoy - РИА Новости, 15.02.2025
Представитель Хакамады заявил, что она была гостем вечеринки в Savoy
Общественный деятель Ирина Хакамада была приглашена на техно-вечеринку в гостинице Savoy, где ночью прошел рейд, в качестве гостя, она не является организатором РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T14:24:00+03:00
2025-02-15T14:26:00+03:00
ирина хакамада
происшествия
россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Общественный деятель Ирина Хакамада была приглашена на техно-вечеринку в гостинице Savoy, где ночью прошел рейд, в качестве гостя, она не является организатором мероприятия и не должна была там выступать, сообщила РИА Новости коммерческий директор Хакамады. Ранее в СМИ сообщали, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски и задержания на техно-вечеринке в гостинице Savoy, где присутствовала Хакамада. "Ирина Хакамада была приглашена друзьями на музыкальное мероприятие и присутствовала только как гость. Известно, что Ирина увлекается электронной музыкой как слушатель, а не диджей. То есть Ирина не является ни организатором мероприятия, не должна была там выступать ни с каким диджей-сетом", - рассказала собеседница агентства. Она также отметила, что мероприятие проходило в светском формате и с деловым дресс-кодом. "Мероприятие было остановлено. Все прошло этично, никого в пол лицом не укладывали. У молодых людей проверяли документы, всех женщин отпустили", - добавила коммерческий директор Хакамады.
https://ria.ru/20250212/moskva-1998753984.html
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ирина хакамада, происшествия, россия
Ирина Хакамада, Происшествия, Россия
Представитель Хакамады заявил, что она была гостем вечеринки в Savoy

Представитель Хакамады заявил, что та не выступала на вечеринке, где прошел рейд

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИрина Хакамада
Ирина Хакамада - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ирина Хакамада. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Общественный деятель Ирина Хакамада была приглашена на техно-вечеринку в гостинице Savoy, где ночью прошел рейд, в качестве гостя, она не является организатором мероприятия и не должна была там выступать, сообщила РИА Новости коммерческий директор Хакамады.
Ранее в СМИ сообщали, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски и задержания на техно-вечеринке в гостинице Savoy, где присутствовала Хакамада.
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"Ирина Хакамада была приглашена друзьями на музыкальное мероприятие и присутствовала только как гость. Известно, что Ирина увлекается электронной музыкой как слушатель, а не диджей. То есть Ирина не является ни организатором мероприятия, не должна была там выступать ни с каким диджей-сетом", - рассказала собеседница агентства.
Она также отметила, что мероприятие проходило в светском формате и с деловым дресс-кодом.
"Мероприятие было остановлено. Все прошло этично, никого в пол лицом не укладывали. У молодых людей проверяли документы, всех женщин отпустили", - добавила коммерческий директор Хакамады.
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