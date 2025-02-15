https://ria.ru/20250215/grazhdanstvo-1999524179.html

Политолог из Австралии хочет получить гражданство России

Политолог из Австралии хочет получить гражданство России - РИА Новости, 15.02.2025

Политолог из Австралии хочет получить гражданство России

Политолог из Австралии Марк Лоу, который первым на Дальнем Востоке получил разрешение на временное проживание в упрощенном порядке в рамках указа президента РФ, РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T06:19:00+03:00

2025-02-15T06:19:00+03:00

2025-02-15T06:19:00+03:00

россия

тула

сочи

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 15 фев - РИА Новости. Политолог из Австралии Марк Лоу, который первым на Дальнем Востоке получил разрешение на временное проживание в упрощенном порядке в рамках указа президента РФ, рассказал РИА Новости, что хотел бы проехать по Транссибу и, если в будущем останется в России, получить гражданство РФ. Лоу, занимавшийся на родине подготовкой предвыборных кампаний для Либеральной партии Австралии, переехал во Владивосток из-за русской супруги и остался в России. Он стал первым на Дальнем Востоке иностранцем, в упрощенном порядке получившим разрешение на временное проживание по указу президента Владимира Путина. Согласно документу, иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, могут получить разрешение на временное проживание без подтверждения владения русским. В России Лоу продолжает вести свой политический блог, а также преподает английский язык. "Здесь живет моя жена, и человек счастлив там, где находится его сердце. Так же и я. Я путешествовал по России, мы ездили в Москву, мне она понравилась, это прекрасное место. И люди там были дружелюбны. Я был в Санкт-Петербурге и признаю, что там люди были не очень дружелюбны. Но, возможно, тогда у меня просто был неудачный день. Мы пробыли там около пяти дней. Мне удалось сфотографировать президента Владимира Путина, когда он инспектировал флот в День Военно-морского флота. Мы отправились к реке, и я сделал несколько его отличных фотографий. Это было потрясающе. А затем мы отправились в Вязьму, где проходила армия Наполеона. И там как раз проводили реконструкцию отступления французских войск. Это было захватывающе", - сказал Лоу в интервью РИА Новости. Он добавил, что также побывал в Туле, где посетил музей оружия. "В России много красивых мест, одно лучше другого. Я никогда не был в Сочи. Когда-нибудь я, наверное, поеду туда. Что я хотел бы сделать - это проехать по железной дороге через всю Россию до Москвы. Мне бы хотелось сделать это однажды, когда будет время", - отметил собеседник. "На данный момент я планирую выучить русский язык, с сентября я буду заниматься этим, чтобы получить постоянную визу. А дальше посмотрим, потому что я не знаю, где буду через 10 лет. Если бы 10 лет назад вы спросили бы меня, жил бы я в России, я бы ответил "нет". Так что я не планирую так далеко вперед. Но если я все еще буду в России, получить гражданство было бы чудесно", - сказал Лоу.

https://ria.ru/20250213/amerikanets-1999138006.html

https://ria.ru/20241110/zhurnalist--1982948266.html

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тула

сочи

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, тула, сочи, владимир путин