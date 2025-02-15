https://ria.ru/20250215/grazhdanstvo-1999524179.html
Политолог из Австралии хочет получить гражданство России
Политолог из Австралии хочет получить гражданство России - РИА Новости, 15.02.2025
Политолог из Австралии хочет получить гражданство России
Политолог из Австралии Марк Лоу, который первым на Дальнем Востоке получил разрешение на временное проживание в упрощенном порядке в рамках указа президента РФ, РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T06:19:00+03:00
2025-02-15T06:19:00+03:00
2025-02-15T06:19:00+03:00
россия
тула
сочи
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915300913_0:162:3024:1863_1920x0_80_0_0_9fdb430ecb0c2116bab95bc8bbe15080.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 фев - РИА Новости. Политолог из Австралии Марк Лоу, который первым на Дальнем Востоке получил разрешение на временное проживание в упрощенном порядке в рамках указа президента РФ, рассказал РИА Новости, что хотел бы проехать по Транссибу и, если в будущем останется в России, получить гражданство РФ. Лоу, занимавшийся на родине подготовкой предвыборных кампаний для Либеральной партии Австралии, переехал во Владивосток из-за русской супруги и остался в России. Он стал первым на Дальнем Востоке иностранцем, в упрощенном порядке получившим разрешение на временное проживание по указу президента Владимира Путина. Согласно документу, иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, могут получить разрешение на временное проживание без подтверждения владения русским. В России Лоу продолжает вести свой политический блог, а также преподает английский язык. "Здесь живет моя жена, и человек счастлив там, где находится его сердце. Так же и я. Я путешествовал по России, мы ездили в Москву, мне она понравилась, это прекрасное место. И люди там были дружелюбны. Я был в Санкт-Петербурге и признаю, что там люди были не очень дружелюбны. Но, возможно, тогда у меня просто был неудачный день. Мы пробыли там около пяти дней. Мне удалось сфотографировать президента Владимира Путина, когда он инспектировал флот в День Военно-морского флота. Мы отправились к реке, и я сделал несколько его отличных фотографий. Это было потрясающе. А затем мы отправились в Вязьму, где проходила армия Наполеона. И там как раз проводили реконструкцию отступления французских войск. Это было захватывающе", - сказал Лоу в интервью РИА Новости. Он добавил, что также побывал в Туле, где посетил музей оружия. "В России много красивых мест, одно лучше другого. Я никогда не был в Сочи. Когда-нибудь я, наверное, поеду туда. Что я хотел бы сделать - это проехать по железной дороге через всю Россию до Москвы. Мне бы хотелось сделать это однажды, когда будет время", - отметил собеседник. "На данный момент я планирую выучить русский язык, с сентября я буду заниматься этим, чтобы получить постоянную визу. А дальше посмотрим, потому что я не знаю, где буду через 10 лет. Если бы 10 лет назад вы спросили бы меня, жил бы я в России, я бы ответил "нет". Так что я не планирую так далеко вперед. Но если я все еще буду в России, получить гражданство было бы чудесно", - сказал Лоу.
https://ria.ru/20250213/amerikanets-1999138006.html
https://ria.ru/20241110/zhurnalist--1982948266.html
россия
тула
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915300913_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_be3b2e72644bf36198a85c962b90e0a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тула, сочи, владимир путин
Россия, Тула, Сочи, Владимир Путин
Политолог из Австралии хочет получить гражданство России
Политолог Лоу хотел бы проехать по Транссибу и получить гражданство России
ВЛАДИВОСТОК, 15 фев - РИА Новости. Политолог из Австралии Марк Лоу, который первым на Дальнем Востоке получил разрешение на временное проживание в упрощенном порядке в рамках указа президента РФ, рассказал РИА Новости, что хотел бы проехать по Транссибу и, если в будущем останется в России, получить гражданство РФ.
Лоу, занимавшийся на родине подготовкой предвыборных кампаний для Либеральной партии Австралии, переехал во Владивосток из-за русской супруги и остался в России. Он стал первым на Дальнем Востоке иностранцем, в упрощенном порядке получившим разрешение на временное проживание по указу президента Владимира Путина. Согласно документу, иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, могут получить разрешение на временное проживание без подтверждения владения русским. В России Лоу продолжает вести свой политический блог, а также преподает английский язык.
"Здесь живет моя жена, и человек счастлив там, где находится его сердце. Так же и я. Я путешествовал по России, мы ездили в Москву, мне она понравилась, это прекрасное место. И люди там были дружелюбны. Я был в Санкт-Петербурге и признаю, что там люди были не очень дружелюбны. Но, возможно, тогда у меня просто был неудачный день. Мы пробыли там около пяти дней. Мне удалось сфотографировать президента Владимира Путина, когда он инспектировал флот в День Военно-морского флота. Мы отправились к реке, и я сделал несколько его отличных фотографий. Это было потрясающе. А затем мы отправились в Вязьму, где проходила армия Наполеона. И там как раз проводили реконструкцию отступления французских войск. Это было захватывающе", - сказал Лоу в интервью РИА Новости.
Он добавил, что также побывал в Туле, где посетил музей оружия. "В России много красивых мест, одно лучше другого. Я никогда не был в Сочи. Когда-нибудь я, наверное, поеду туда. Что я хотел бы сделать - это проехать по железной дороге через всю Россию до Москвы. Мне бы хотелось сделать это однажды, когда будет время", - отметил собеседник.
"На данный момент я планирую выучить русский язык, с сентября я буду заниматься этим, чтобы получить постоянную визу. А дальше посмотрим, потому что я не знаю, где буду через 10 лет. Если бы 10 лет назад вы спросили бы меня, жил бы я в России, я бы ответил "нет". Так что я не планирую так далеко вперед. Но если я все еще буду в России, получить гражданство было бы чудесно", - сказал Лоу.