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В Госдуме назвали арест профессора Гапоненко позором Латвии - РИА Новости, 15.02.2025
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18:22 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/gosduma-1999599148.html
В Госдуме назвали арест профессора Гапоненко позором Латвии
В Госдуме назвали арест профессора Гапоненко позором Латвии - РИА Новости, 15.02.2025
В Госдуме назвали арест профессора Гапоненко позором Латвии
Арест 71-летнего ученого и правозащитника Александра Гапоненко в Латвии за участие в научной конференции является позором латвийских и европейских властей,... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T18:22:00+03:00
2025-02-15T18:22:00+03:00
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александр гапоненко
константин затулин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Арест 71-летнего ученого и правозащитника Александра Гапоненко в Латвии за участие в научной конференции является позором латвийских и европейских властей, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, директор института стран СНГ Константин Затулин. Депутат рассказал, что в Латвии 13 февраля спецназ Службы государственной безопасности арестовал известного учёного и правозащитника, профессора Александра Гапоненко. По его словам, вся вина 71-летнего профессора, обвиненного в "содействии иностранному государству", состоит в том, что он выступил в онлайн-режиме на Научной конференции по проблемам этноцида и расизма, проведённой Институтом стран СНГ. "Наш Институт стран СНГ, известный также как Институт диаспоры и интеграции, поддерживающий связи с русскими общинами во всем мире, считает происшедшее позором не только властей Латвии, но и Европейского союза, в который Латвия сбежала из СССР и Российской Империи. Мы никогда не примиримся с попытками заткнуть рот нашим соотечественникам, где бы они не проживали", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Затулина. По его мнению, миру ещё раз продемонстрировано, что в Латвии запрещено выражать мнение, которое не нравится Службе государственной безопасности, участие в научной дискуссии стало преступлением, а русские жители страны обязаны молчать, чтобы не попасть под репрессии.
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латвия, ссср, российская империя, александр гапоненко, константин затулин, снг, госдума рф
Латвия, СССР, Российская империя, Александр Гапоненко, Константин Затулин, СНГ, Госдума РФ
В Госдуме назвали арест профессора Гапоненко позором Латвии

Депутат Затулин назвал арест правозащитника Гапоненко в Латвии позором Латвии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Арест 71-летнего ученого и правозащитника Александра Гапоненко в Латвии за участие в научной конференции является позором латвийских и европейских властей, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, директор института стран СНГ Константин Затулин.
Депутат рассказал, что в Латвии 13 февраля спецназ Службы государственной безопасности арестовал известного учёного и правозащитника, профессора Александра Гапоненко. По его словам, вся вина 71-летнего профессора, обвиненного в "содействии иностранному государству", состоит в том, что он выступил в онлайн-режиме на Научной конференции по проблемам этноцида и расизма, проведённой Институтом стран СНГ.
«
"Наш Институт стран СНГ, известный также как Институт диаспоры и интеграции, поддерживающий связи с русскими общинами во всем мире, считает происшедшее позором не только властей Латвии, но и Европейского союза, в который Латвия сбежала из СССР и Российской Империи. Мы никогда не примиримся с попытками заткнуть рот нашим соотечественникам, где бы они не проживали", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Затулина.
По его мнению, миру ещё раз продемонстрировано, что в Латвии запрещено выражать мнение, которое не нравится Службе государственной безопасности, участие в научной дискуссии стало преступлением, а русские жители страны обязаны молчать, чтобы не попасть под репрессии.
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ЛатвияСССРРоссийская империяАлександр ГапоненкоКонстантин ЗатулинСНГГосдума РФ
 
 
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