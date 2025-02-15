В Госдуме назвали арест профессора Гапоненко позором Латвии
Депутат Затулин назвал арест правозащитника Гапоненко в Латвии позором Латвии
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Арест 71-летнего ученого и правозащитника Александра Гапоненко в Латвии за участие в научной конференции является позором латвийских и европейских властей, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, директор института стран СНГ Константин Затулин.
Депутат рассказал, что в Латвии 13 февраля спецназ Службы государственной безопасности арестовал известного учёного и правозащитника, профессора Александра Гапоненко. По его словам, вся вина 71-летнего профессора, обвиненного в "содействии иностранному государству", состоит в том, что он выступил в онлайн-режиме на Научной конференции по проблемам этноцида и расизма, проведённой Институтом стран СНГ.
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"Наш Институт стран СНГ, известный также как Институт диаспоры и интеграции, поддерживающий связи с русскими общинами во всем мире, считает происшедшее позором не только властей Латвии, но и Европейского союза, в который Латвия сбежала из СССР и Российской Империи. Мы никогда не примиримся с попытками заткнуть рот нашим соотечественникам, где бы они не проживали", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Затулина.
По его мнению, миру ещё раз продемонстрировано, что в Латвии запрещено выражать мнение, которое не нравится Службе государственной безопасности, участие в научной дискуссии стало преступлением, а русские жители страны обязаны молчать, чтобы не попасть под репрессии.
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