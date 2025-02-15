https://ria.ru/20250215/gorlovka-1999576274.html

Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до трех

Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до трех - РИА Новости, 15.02.2025

Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до трех

Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР, возросло до трёх, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T15:20:00+03:00

2025-02-15T15:20:00+03:00

2025-02-15T15:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР, возросло до трёх, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Количество раненых мирных жителей Горловки увеличилось до трёх", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250210/gorlovka-1998464304.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько