Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до трех - РИА Новости, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/gorlovka-1999576274.html
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до трех
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до трех - РИА Новости, 15.02.2025
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до трех
Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР, возросло до трёх, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T15:20:00+03:00
2025-02-15T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР, возросло до трёх, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Количество раненых мирных жителей Горловки увеличилось до трёх", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250210/gorlovka-1998464304.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до трех

Мэр Приходько: число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки увеличилось до трех

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик
Медик - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР, возросло до трёх, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Количество раненых мирных жителей Горловки увеличилось до трёх", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Разбитое окно дома - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Мэр Горловки сообщил о повреждении жилых домов из-за обстрела ВСУ
10 февраля, 17:26
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван Приходько
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала