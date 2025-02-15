ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
ВСУ выпустили по Горловке семь снарядов натовского калибра
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Украинские войска с начала суток обстреляли Горловку в ДНР семью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетными, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
"После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.30 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 10.30 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства.
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Кроме того, по данным управления, в 11.55 украинские войска выпустили ещё три кассетных "натовских" снаряда аналогичного калибра по Горловке.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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