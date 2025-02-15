https://ria.ru/20250215/gorlovka-1999543614.html
ВСУ обстреляли образовательное учреждение в центре Горловки
ВСУ обстреляли образовательное учреждение в центре Горловки - РИА Новости, 15.02.2025
ВСУ обстреляли образовательное учреждение в центре Горловки
Здание образовательного учреждения повреждено в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки при помощи кассетных боеприпасов, сообщил мэр города... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T09:52:00+03:00
2025-02-15T09:52:00+03:00
2025-02-15T09:52:00+03:00
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Здание образовательного учреждения повреждено в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки при помощи кассетных боеприпасов, сообщил мэр города Иван Приходько. "ВФУ (вооружённые формирования Украины - ред.) подвергли обстрелу центр Горловки кассетными боеприпасами. Повреждено учреждение образования", - написал Приходько в своём Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250206/gorlovka-1997709111.html
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горловка, украина, донецк, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько
ВСУ обстреляли образовательное учреждение в центре Горловки
Приходько: при обстреле ВСУ центра Горловки было повреждено здание школы