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ВСУ обстреляли образовательное учреждение в центре Горловки - РИА Новости, 15.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:52 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/gorlovka-1999543614.html
ВСУ обстреляли образовательное учреждение в центре Горловки
ВСУ обстреляли образовательное учреждение в центре Горловки - РИА Новости, 15.02.2025
ВСУ обстреляли образовательное учреждение в центре Горловки
Здание образовательного учреждения повреждено в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки при помощи кассетных боеприпасов, сообщил мэр города... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T09:52:00+03:00
2025-02-15T09:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецк
иван приходько
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Здание образовательного учреждения повреждено в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки при помощи кассетных боеприпасов, сообщил мэр города Иван Приходько. "ВФУ (вооружённые формирования Украины - ред.) подвергли обстрелу центр Горловки кассетными боеприпасами. Повреждено учреждение образования", - написал Приходько в своём Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250206/gorlovka-1997709111.html
горловка
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горловка, украина, донецк, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько
ВСУ обстреляли образовательное учреждение в центре Горловки

Приходько: при обстреле ВСУ центра Горловки было повреждено здание школы

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРазбитое окно дома
Разбитое окно дома - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Здание образовательного учреждения повреждено в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки при помощи кассетных боеприпасов, сообщил мэр города Иван Приходько.
"ВФУ (вооружённые формирования Украины - ред.) подвергли обстрелу центр Горловки кассетными боеприпасами. Повреждено учреждение образования", - написал Приходько в своём Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкИван Приходько
 
 
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