https://ria.ru/20250215/gorlovka-1999543614.html

ВСУ обстреляли образовательное учреждение в центре Горловки

ВСУ обстреляли образовательное учреждение в центре Горловки - РИА Новости, 15.02.2025

ВСУ обстреляли образовательное учреждение в центре Горловки

Здание образовательного учреждения повреждено в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки при помощи кассетных боеприпасов, сообщил мэр города... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T09:52:00+03:00

2025-02-15T09:52:00+03:00

2025-02-15T09:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецк

иван приходько

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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Здание образовательного учреждения повреждено в результате обстрела украинскими войсками центра Горловки при помощи кассетных боеприпасов, сообщил мэр города Иван Приходько. "ВФУ (вооружённые формирования Украины - ред.) подвергли обстрелу центр Горловки кассетными боеприпасами. Повреждено учреждение образования", - написал Приходько в своём Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250206/gorlovka-1997709111.html

горловка

украина

донецк

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горловка, украина, донецк, иван приходько