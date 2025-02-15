https://ria.ru/20250215/golosovanie-1999559173.html
Голосование на выборах президента Абхазии в Москве проходит спокойно
Голосование на выборах президента Абхазии в Москве проходит спокойно - РИА Новости, 15.02.2025
Голосование на выборах президента Абхазии в Москве проходит спокойно
Голосование по выборам президента Абхазии на открывшемся в Москве участке в субботу проходит спокойно, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T12:55:00+03:00
2025-02-15T12:55:00+03:00
2025-02-15T12:55:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Голосование по выборам президента Абхазии на открывшемся в Москве участке в субботу проходит спокойно, передает корреспондент РИА Новости. В этом году голосующих ожидается больше тысячи. "В пределах тысячи обычно. Но в этом году большой интерес к выборам, мы думаем, что будет больше. Во всяком случае, мы к этой ситуации готовы. Я думаю, что все будет нормально", - рассказал РИА Новости председатель экстерриториальной участковой избирательной комиссии Беслан Кобахия. Он добавил, что люди едут в Москву голосовать из регионов. В минусовую погоду для голосующих оборудована полевая кухня и предоставляется горячий чай. На избирательном участке приняты меры безопасности, в том числе стоят рамки металлодетекторов. Ситуация вокруг избирательного участка спокойная, больших очередей нет. Досрочные президентские выборы в Абхазии проходят 15 февраля. На пост главы государства претендуют пять человек - известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.
https://ria.ru/20250215/abkhaziya-1999554082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, абхазия, россия, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии, в мире
Москва, Абхазия, Россия, Адгур Ардзинба, Президентские выборы в Абхазии, В мире
Голосование на выборах президента Абхазии в Москве проходит спокойно
Голосование на выборах президента Абхазии в Москве в субботу проходит спокойно
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Голосование по выборам президента Абхазии на открывшемся в Москве участке в субботу проходит спокойно, передает корреспондент РИА Новости.
В этом году голосующих ожидается больше тысячи.
"В пределах тысячи обычно. Но в этом году большой интерес к выборам, мы думаем, что будет больше. Во всяком случае, мы к этой ситуации готовы. Я думаю, что все будет нормально", - рассказал РИА Новости председатель экстерриториальной участковой избирательной комиссии Беслан Кобахия.
Он добавил, что люди едут в Москву
голосовать из регионов.
В минусовую погоду для голосующих оборудована полевая кухня и предоставляется горячий чай.
На избирательном участке приняты меры безопасности, в том числе стоят рамки металлодетекторов. Ситуация вокруг избирательного участка спокойная, больших очередей нет.
Досрочные президентские выборы в Абхазии
проходят 15 февраля. На пост главы государства претендуют пять человек - известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России
Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба
и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.