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Вэнс встретился с кандидатом в канцлеры Германии Вайдель - РИА Новости, 15.02.2025
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01:25 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/germaniya-1999512286.html
Вэнс встретился с кандидатом в канцлеры Германии Вайдель
Вэнс встретился с кандидатом в канцлеры Германии Вайдель - РИА Новости, 15.02.2025
Вэнс встретился с кандидатом в канцлеры Германии Вайдель
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс встретился с кандидатом в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисой Вайдель на полях проходящей в... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T01:25:00+03:00
2025-02-15T01:25:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс встретился с кандидатом в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисой Вайдель на полях проходящей в Мюнхене конференции по безопасности, передает агентство DPA со ссылкой на представителя Вайдель Даниэля Таппа. По словам Таппа, встреча вице-президента США и сопредседателя АдГ состоялась в отеле вскоре после выступления американца и прошла в "очень непринужденной и дружеской" атмосфере. "Вице-президент США Джей-Ди Вэнс встретился с сопредседателем АдГ Алисой Вайдель в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности", - говорится в сообщении агентства. Агентство добавляет со ссылкой на Таппа, что беседа длилась полчаса. В ходе разговора Вэнс и Вайдель обсудили, в частности, украинский конфликт и так называемую стратегию "брандмауэра" классических немецких партий, которая заключается в отказе от любых форм взаимодействия с АдГ. Как подчеркивается, Вэнс дал понять, что симпатизирует АдГ. Согласно агентству, неназванный представитель Вэнса также подтвердил факт встречи с Вайдель. Отмечается, что вице-президент США встретился с лидерами основных политических партий Германии, а также с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, министром иностранных дел Анналеной Бербок и главой администрации канцлера Вольфгангом Шмидтом. Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что встретился на полях Мюнхенской конференции по безопасности с Вэнсом и предложил ему идею прекращения огня на Украине до начала мирных переговоров. В Мюнхене 14-16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
https://ria.ru/20250213/konflikt-1999131134.html
https://ria.ru/20250213/kandidat-1999131938.html
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в мире, сша, германия, украина, алиса вайдель, франк-вальтер штайнмайер, анналена бербок, хдс/хсс, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Германия, Украина, Алиса Вайдель, Франк-Вальтер Штайнмайер, Анналена Бербок, ХДС/ХСС, Мюнхенская конференция по безопасности
Вэнс встретился с кандидатом в канцлеры Германии Вайдель

Вице-президент США Вэнс встретился с кандидатом в канцлеры Германии от АдГ

© AP Photo / Matt RourkeДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс встретился с кандидатом в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисой Вайдель на полях проходящей в Мюнхене конференции по безопасности, передает агентство DPA со ссылкой на представителя Вайдель Даниэля Таппа.
По словам Таппа, встреча вице-президента США и сопредседателя АдГ состоялась в отеле вскоре после выступления американца и прошла в "очень непринужденной и дружеской" атмосфере.
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"Вице-президент США Джей-Ди Вэнс встретился с сопредседателем АдГ Алисой Вайдель в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности", - говорится в сообщении агентства.
Агентство добавляет со ссылкой на Таппа, что беседа длилась полчаса. В ходе разговора Вэнс и Вайдель обсудили, в частности, украинский конфликт и так называемую стратегию "брандмауэра" классических немецких партий, которая заключается в отказе от любых форм взаимодействия с АдГ. Как подчеркивается, Вэнс дал понять, что симпатизирует АдГ.
Согласно агентству, неназванный представитель Вэнса также подтвердил факт встречи с Вайдель. Отмечается, что вице-президент США встретился с лидерами основных политических партий Германии, а также с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, министром иностранных дел Анналеной Бербок и главой администрации канцлера Вольфгангом Шмидтом.
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Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что встретился на полях Мюнхенской конференции по безопасности с Вэнсом и предложил ему идею прекращения огня на Украине до начала мирных переговоров.
В Мюнхене 14-16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
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В миреСШАГерманияУкраинаАлиса ВайдельФранк-Вальтер ШтайнмайерАнналена БербокХДС/ХССМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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