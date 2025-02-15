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Вэнс встретился с кандидатом в канцлеры Германии Вайдель

Вэнс встретился с кандидатом в канцлеры Германии Вайдель - РИА Новости, 15.02.2025

Вэнс встретился с кандидатом в канцлеры Германии Вайдель

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс встретился с кандидатом в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисой Вайдель на полях проходящей в... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T01:25:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс встретился с кандидатом в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисой Вайдель на полях проходящей в Мюнхене конференции по безопасности, передает агентство DPA со ссылкой на представителя Вайдель Даниэля Таппа. По словам Таппа, встреча вице-президента США и сопредседателя АдГ состоялась в отеле вскоре после выступления американца и прошла в "очень непринужденной и дружеской" атмосфере. "Вице-президент США Джей-Ди Вэнс встретился с сопредседателем АдГ Алисой Вайдель в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности", - говорится в сообщении агентства. Агентство добавляет со ссылкой на Таппа, что беседа длилась полчаса. В ходе разговора Вэнс и Вайдель обсудили, в частности, украинский конфликт и так называемую стратегию "брандмауэра" классических немецких партий, которая заключается в отказе от любых форм взаимодействия с АдГ. Как подчеркивается, Вэнс дал понять, что симпатизирует АдГ. Согласно агентству, неназванный представитель Вэнса также подтвердил факт встречи с Вайдель. Отмечается, что вице-президент США встретился с лидерами основных политических партий Германии, а также с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, министром иностранных дел Анналеной Бербок и главой администрации канцлера Вольфгангом Шмидтом. Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что встретился на полях Мюнхенской конференции по безопасности с Вэнсом и предложил ему идею прекращения огня на Украине до начала мирных переговоров. В Мюнхене 14-16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.

https://ria.ru/20250213/konflikt-1999131134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, германия, украина, алиса вайдель, франк-вальтер штайнмайер, анналена бербок, хдс/хсс, мюнхенская конференция по безопасности