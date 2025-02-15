https://ria.ru/20250215/germanija-1999564290.html

Германия может объявить чрезвычайную ситуацию после выборов, заявил Шольц

Германия может объявить чрезвычайную ситуацию после выборов, заявил Шольц - РИА Новости, 15.02.2025

Германия может объявить чрезвычайную ситуацию после выборов, заявил Шольц

Германия может объявить после выборов чрезвычайную ситуацию в бюджетной сфере для увеличения долгов сверх установленной планки (так называемого "долгового... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T13:37:00+03:00

2025-02-15T13:37:00+03:00

2025-02-15T13:37:00+03:00

в мире

украина

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олаф шольц

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нато

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Германия может объявить после выборов чрезвычайную ситуацию в бюджетной сфере для увеличения долгов сверх установленной планки (так называемого "долгового тормоза") с целью повышения трат на помощь Украине и оборону, заявил в субботу канцлер Олаф Шольц. "Долговой тормоз, закрепленный в конституции Германии, предусматривает исключения для чрезвычайных ситуаций. Я полагаю, что война в сердце Европы - это чрезвычайная ситуация. Что же еще это может быть? И я уверен, что мы получим большинство в немецком бундестаге после предстоящих выборов, даже если некоторые из нас хотят избежать обсуждения этого вопроса до выборов", - сказал Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция его речи велась на сайте конференции. Канцлер обосновал необходимость увеличения расходов на оборону, утверждая, что таким образом Европа сможет остаться равным партнером для США и сохранить мир в будущем. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250214/ukraina-1999482153.html

https://ria.ru/20250215/rnd-1999513140.html

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в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, сергей лавров, нато, мюнхенская конференция по безопасности