https://ria.ru/20250215/gensek-1999574163.html

Генсек НАТО призвал европейцев перестать жаловаться

Генсек НАТО призвал европейцев перестать жаловаться - РИА Новости, 15.02.2025

Генсек НАТО призвал европейцев перестать жаловаться

Генсек НАТО Марк Рютте призвал европейцев "перестать жаловаться", а вместо этого выдвинуть конкретные предложения по миру на Украине. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T14:56:00+03:00

2025-02-15T14:56:00+03:00

2025-02-15T14:56:00+03:00

в мире

украина

марк рютте

нато

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БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте призвал европейцев "перестать жаловаться", а вместо этого выдвинуть конкретные предложения по миру на Украине. Он выступил на дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. "И моим европейским друзьям я бы сказал, вступайте в дискуссии, не жалуйтесь на то, что вы будете или не будете за столом переговоров, предлагайте конкретные идеи. Увеличьте расходы, обеспечьте, что военная подготовка и поставки оружия Украине продолжаются, но также предлагайте конкретные идеи. Как, например, могут выглядеть гарантии безопасности", - сказал он.

https://ria.ru/20250214/nato-1999416790.html

украина

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2025

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в мире, украина, марк рютте, нато