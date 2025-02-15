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Генсек НАТО призвал европейцев перестать жаловаться - РИА Новости, 15.02.2025
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14:56 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/gensek-1999574163.html
Генсек НАТО призвал европейцев перестать жаловаться
Генсек НАТО призвал европейцев перестать жаловаться - РИА Новости, 15.02.2025
Генсек НАТО призвал европейцев перестать жаловаться
Генсек НАТО Марк Рютте призвал европейцев "перестать жаловаться", а вместо этого выдвинуть конкретные предложения по миру на Украине. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T14:56:00+03:00
2025-02-15T14:56:00+03:00
в мире
украина
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нато
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте призвал европейцев "перестать жаловаться", а вместо этого выдвинуть конкретные предложения по миру на Украине. Он выступил на дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. "И моим европейским друзьям я бы сказал, вступайте в дискуссии, не жалуйтесь на то, что вы будете или не будете за столом переговоров, предлагайте конкретные идеи. Увеличьте расходы, обеспечьте, что военная подготовка и поставки оружия Украине продолжаются, но также предлагайте конкретные идеи. Как, например, могут выглядеть гарантии безопасности", - сказал он.
https://ria.ru/20250214/nato-1999416790.html
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в мире, украина, марк рютте, нато
В мире, Украина, Марк Рютте, НАТО
Генсек НАТО призвал европейцев перестать жаловаться

Генсек НАТО Рютте призвал ЕС выдвинуть конкретные предложения по миру на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте призвал европейцев "перестать жаловаться", а вместо этого выдвинуть конкретные предложения по миру на Украине.
Он выступил на дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.
"И моим европейским друзьям я бы сказал, вступайте в дискуссии, не жалуйтесь на то, что вы будете или не будете за столом переговоров, предлагайте конкретные идеи. Увеличьте расходы, обеспечьте, что военная подготовка и поставки оружия Украине продолжаются, но также предлагайте конкретные идеи. Как, например, могут выглядеть гарантии безопасности", - сказал он.
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В миреУкраинаМарк РюттеНАТО
 
 
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