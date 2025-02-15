https://ria.ru/20250215/gazprom-1999533301.html
"Газпром" планирует продать офисы и санатории в ряде регионов
"Газпром" планирует продать офисы и санатории в ряде регионов - РИА Новости, 15.02.2025
"Газпром" планирует продать офисы и санатории в ряде регионов
"Газпром" хочет продать офисные и санаторно-курортные объекты в Москве, Московской и Тверской областях, включая деловой центр в столичном поселке Газопровод,... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T08:45:00+03:00
2025-02-15T08:45:00+03:00
2025-02-15T08:45:00+03:00
экономика
москва
московская область (подмосковье)
газпром
газпромбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944745511_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_0fed9c08f05f458c8443eb1f01ca775c.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "Газпром" хочет продать офисные и санаторно-курортные объекты в Москве, Московской и Тверской областях, включая деловой центр в столичном поселке Газопровод, сообщила компания. "ПАО "Газпром" сообщает о намерении реализовать офисные и санаторно-курортные объекты недвижимости в Москве, Московской и Тверской областях", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Речь идет о двух объектах в Москве: деловом центре общей площадью 91,9 тысячи квадратных метров в поселке Газопровод и имущественном комплексе учебно-производственного центра "Зименки" в поселке Сосенское. Также "Газпром" намерен продать санаторий "Приокские дали" в Московской области и базу отдыха "Селигерские зори" в Тверской области. Уточняется, что имущество будет реализовано отдельными лотами на открытых торгах на "Электронной торговой площадке ГПБ" с привлечением ООО "ЭТП ГПБ" в качестве организатора торгов.
https://ria.ru/20250113/gazprom-1993489883.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944745511_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_bd38ca55ab1f0f867c138864257f1ec6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, московская область (подмосковье), газпром, газпромбанк
Экономика, Москва, Московская область (Подмосковье), Газпром, Газпромбанк
"Газпром" планирует продать офисы и санатории в ряде регионов
"Газпром" намерен продать офисы в Московской и Тверской областях