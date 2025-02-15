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"Газпром" планирует продать офисы и санатории в ряде регионов - РИА Новости, 15.02.2025
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08:45 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/gazprom-1999533301.html
"Газпром" планирует продать офисы и санатории в ряде регионов
"Газпром" планирует продать офисы и санатории в ряде регионов - РИА Новости, 15.02.2025
"Газпром" планирует продать офисы и санатории в ряде регионов
"Газпром" хочет продать офисные и санаторно-курортные объекты в Москве, Московской и Тверской областях, включая деловой центр в столичном поселке Газопровод,... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T08:45:00+03:00
2025-02-15T08:45:00+03:00
экономика
москва
московская область (подмосковье)
газпром
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "Газпром" хочет продать офисные и санаторно-курортные объекты в Москве, Московской и Тверской областях, включая деловой центр в столичном поселке Газопровод, сообщила компания. "ПАО "Газпром" сообщает о намерении реализовать офисные и санаторно-курортные объекты недвижимости в Москве, Московской и Тверской областях", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Речь идет о двух объектах в Москве: деловом центре общей площадью 91,9 тысячи квадратных метров в поселке Газопровод и имущественном комплексе учебно-производственного центра "Зименки" в поселке Сосенское. Также "Газпром" намерен продать санаторий "Приокские дали" в Московской области и базу отдыха "Селигерские зори" в Тверской области. Уточняется, что имущество будет реализовано отдельными лотами на открытых торгах на "Электронной торговой площадке ГПБ" с привлечением ООО "ЭТП ГПБ" в качестве организатора торгов.
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экономика, москва, московская область (подмосковье), газпром, газпромбанк
Экономика, Москва, Московская область (Подмосковье), Газпром, Газпромбанк
"Газпром" планирует продать офисы и санатории в ряде регионов

"Газпром" намерен продать офисы в Московской и Тверской областях

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "Газпром" хочет продать офисные и санаторно-курортные объекты в Москве, Московской и Тверской областях, включая деловой центр в столичном поселке Газопровод, сообщила компания.
"ПАО "Газпром" сообщает о намерении реализовать офисные и санаторно-курортные объекты недвижимости в Москве, Московской и Тверской областях", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Речь идет о двух объектах в Москве: деловом центре общей площадью 91,9 тысячи квадратных метров в поселке Газопровод и имущественном комплексе учебно-производственного центра "Зименки" в поселке Сосенское. Также "Газпром" намерен продать санаторий "Приокские дали" в Московской области и базу отдыха "Селигерские зори" в Тверской области.
Уточняется, что имущество будет реализовано отдельными лотами на открытых торгах на "Электронной торговой площадке ГПБ" с привлечением ООО "ЭТП ГПБ" в качестве организатора торгов.
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