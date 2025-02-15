В Израиле назвали число удерживаемых в Газе заложников
Гендельман: Еще 73 израильских заложника удерживаются в Газе, включая погибших
© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия авиаудара ВВС Израиля по Газе
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия авиаудара ВВС Израиля по Газе. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 фев - РИА Новости. Палестинские группировки продолжают удерживать в секторе Газа 73 израильских заложника, "живых и погибших", сообщил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман.
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"В секторе Газа все еще удерживаются 73 заложника – живых и погибших. Государство Израиль несет моральное и этическое обязательство сделать все возможное, чтобы вернуть домой каждого из них, до последнего", - написал Гендельман в своем Telegram-канале.
По словам советника, в рамках первого этапа соглашения с палестинским движением ХАМАС, реализация которого началась 19 января, из сектора Газа были освобождены 14 гражданских заложников и пять женщин-военнослужащих. Кроме того, в ходе одного из обменов внепланово были освобождены пять граждан Таиланда.
Гендельман отметил, что в рамках первого этапа, который должен продлиться до конца февраля, Израиль ожидает возвращения еще 14 заложников. Известно, что порядка половины из 73 заложников в Газе уже нет в живых.
Ранее в субботу гражданин РФ и Израиля Александр Труфанов и еще два израильских заложника были освобождены после 500 дней в плену ХАМАС в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов приветствовал освобождение заложников и заявил, что вопрос освобождения из плена в секторе Газа Труфанова был приоритетным для российских дипломатов, которые делали всё необходимое для того, чтобы этот гражданин был включен в список освобождаемых на первом этапе сделки.
С 19 января Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось шесть обменов. В обмен на трех заложников Израиль освободил в субботу 369 палестинских заключенных из тюрем, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. С начала реализации первой фазы сделки из израильских тюрем освобождено более тысячи палестинских заключенных.