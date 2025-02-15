https://ria.ru/20250215/gaza-1999570696.html

Освобожденные из Газы заложники вылетели в больницы

Освобожденные из Газы заложники вылетели в больницы - РИА Новости, 15.02.2025

Освобожденные из Газы заложники вылетели в больницы

Освобожденные из сектора Газа заложники, включая россиянина Александра Труфанова, вылетели на вертолетах в больницы, где они пройдут медицинские проверки и... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T14:28:00+03:00

2025-02-15T14:28:00+03:00

2025-02-15T14:28:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 фев - РИА Новости. Освобожденные из сектора Газа заложники, включая россиянина Александра Труфанова, вылетели на вертолетах в больницы, где они пройдут медицинские проверки и обследования после того, как провели почти 500 дней в плену у палестинских радикалов, передает корреспондент РИА Новости. Вертолеты со спасенными гражданами вылетели с территории пункта первичного приема заложников, который расположен недалеко от границы с палестинским анклавом. "Освобожденные заложники Александр (Саша) Труфанов, Яир Хорн и Саги Декель Хен в настоящее время направляются на вертолетах ВВС Израиля в больницу вместе с членами свих семей. В больнице они воссоединятся с другими членами своих семей и получат медицинскую помощь", - сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее в субботу Труфанов и еще два израильских заложника были освобождены после 500 дней в плену у палестинских радикалов в секторе Газа в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов приветствовал освобождение заложников, и заявил, что вопрос освобождения из плена в секторе Газа гражданина Израиля и России Алексанра Труфанова был приоритетным для российских дипломатов, которые делали все необходимое для того, чтобы этот гражданин был включен в список освобождаемых на первом этапе сделки. Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сафир Коэн были похищены палестинскими радикалами утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были угнаны более 250 заложников. Елена, Ирина и Сафир были освобождены во время первого перемирия в секторе Газа в конце ноября 2023 года. Освобождение Елены и Ирины во многом стало возможным благодаря усилиям российской стороны. С 19 февраля Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось пять обменов, а в эту субботу происходит освобождение шестой группы израильских заложников. В обмен на трех заложников Израиль освободит 369 палестинских заключенных из тюрем, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. По израильским официальным данным, в Газе остаются еще 73 заложника, включая тех, которые были признаны погибшими.

https://ria.ru/20250215/rossija-1999556021.html

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в мире, израиль, россия, тель-авив, анатолий викторов, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году