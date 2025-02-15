https://ria.ru/20250215/front-1999349912.html
Морпех рассказал о новой уловке ВСУ в Курской области
Морпех рассказал о новой уловке ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.02.2025
Морпех рассказал о новой уловке ВСУ в Курской области
сообщил РИА Новости штурмовик 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота с позывным Пончик. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T07:30:00+03:00
2025-02-15T07:30:00+03:00
2025-02-15T07:30:00+03:00
курская область
вооруженные силы украины
пленные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998894181_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_282c8beb3ab2d8bf7d272fbdb0b862bc.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Взятые в плен бойцы ВСУ уверяют, что они обычные водители, повара, хотя на самом деле воюют еще с 2014-го, сообщил РИА Новости штурмовик 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота с позывным Пончик."Брали как-то опорник, в котором укрывалось шестеро. Огрызались очень сильно. В итоге последний выживший выбрался, сбросил с себя экипировку, дав понять, что все. Мы сопроводили его до точки, откуда эвакуировали. По дороге он уверял, что вообще недавно прибыл, его насильно отправили. Как выяснилось, это не так. Случай не единичный: кричат как один, что они повара и водители, а как только получаем доступ к телефону — воюет-то, оказывается, с 2014-го", — рассказал он.Подразделения группировки войск "Север" продолжают наносить поражение украинским войскам и отражать контратаки в приграничных районах Курской области.
https://ria.ru/20250131/front-1996154123.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998894181_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a78ee5446dbacfb628fa7bcc67c70155.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, пленные
Курская область, Вооруженные силы Украины, пленные
Морпех рассказал о новой уловке ВСУ в Курской области
Солдаты ВСУ, воевавшие в Донбассе в 2014-м, стали притворяться мобилизованными