https://ria.ru/20250215/front-1999348701.html

Морпех рассказал о новом факте зверств ВСУ в Курской области

Морпех рассказал о новом факте зверств ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.02.2025

Морпех рассказал о новом факте зверств ВСУ в Курской области

Бойцы ВСУ при отходе из села Новоивановка Суджанского района начали вымещать свои неудачи на фронте на мирных, сообщил РИА Новости штурмовик 155-й отдельной... РИА Новости, 15.02.2025

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2025-02-15T13:38:00+03:00

суджанский район

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Бойцы ВСУ при отходе из села Новоивановка Суджанского района начали вымещать свои неудачи на фронте на мирных, сообщил РИА Новости штурмовик 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота с позывным Пончик."На одной из точек в Новоивановке мы обнаружили двух женщин, одна — с перебитыми ногами. Расспросили. По их словам, вэсэушники, когда вторглись в село, не проявляли жестокости к местным, только мародерили. Но как только наши начали продвигаться, у тех начались "психи". Все свое недовольство вымещали на мирных, стреляя в упор. Так и ранили ту женщину. Шла по улице, на вопрос военного, русская ли, уверенно ответила "да", после чего тот дал очередь по ногам с 15 метров", — рассказал морпех.Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили приграничное село еще 12 декабря. Армия продолжает наносить поражения украинским войскам и отражать контратаки в приграничных районах Курской области.

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суджанский район

курская область

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Мария Марикян

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Морпех рассказывает о жестокости в отношении мирного населения со стороны бойцов ВСУ Морпех рассказывает о жестокости в отношении мирного населения со стороны бойцов ВСУ. 2025-02-15T07:00 true PT2M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

суджанский район, курская область, вооруженные силы украины