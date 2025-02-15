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Морпех рассказал о новом факте зверств ВСУ в Курской области
Морпех рассказал о новом факте зверств ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.02.2025
Морпех рассказал о новом факте зверств ВСУ в Курской области
Бойцы ВСУ при отходе из села Новоивановка Суджанского района начали вымещать свои неудачи на фронте на мирных, сообщил РИА Новости штурмовик 155-й отдельной... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T07:00:00+03:00
2025-02-15T07:00:00+03:00
2025-02-15T13:38:00+03:00
суджанский район
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Бойцы ВСУ при отходе из села Новоивановка Суджанского района начали вымещать свои неудачи на фронте на мирных, сообщил РИА Новости штурмовик 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота с позывным Пончик."На одной из точек в Новоивановке мы обнаружили двух женщин, одна — с перебитыми ногами. Расспросили. По их словам, вэсэушники, когда вторглись в село, не проявляли жестокости к местным, только мародерили. Но как только наши начали продвигаться, у тех начались "психи". Все свое недовольство вымещали на мирных, стреляя в упор. Так и ранили ту женщину. Шла по улице, на вопрос военного, русская ли, уверенно ответила "да", после чего тот дал очередь по ногам с 15 метров", — рассказал морпех.Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили приграничное село еще 12 декабря. Армия продолжает наносить поражения украинским войскам и отражать контратаки в приграничных районах Курской области.
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суджанский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Морпех рассказывает о жестокости в отношении мирного населения со стороны бойцов ВСУ
Морпех рассказывает о жестокости в отношении мирного населения со стороны бойцов ВСУ.
2025-02-15T07:00
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PT2M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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суджанский район, курская область, вооруженные силы украины
Суджанский район, Курская область, Вооруженные силы Украины
Морпех рассказал о новом факте зверств ВСУ в Курской области
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