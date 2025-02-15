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Названа причина крушения F-16 ВСУ летом 2024 года - РИА Новости, 15.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:07 15.02.2025 (обновлено: 10:00 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/f-16-1999514131.html
Названа причина крушения F-16 ВСУ летом 2024 года
Названа причина крушения F-16 ВСУ летом 2024 года - РИА Новости, 15.02.2025
Названа причина крушения F-16 ВСУ летом 2024 года
F-16 ВСУ мог потерпеть крушение летом 2024 года из-за дружественного огня, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T02:07:00+03:00
2025-02-15T10:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. F-16 ВСУ мог потерпеть крушение летом 2024 года из-за дружественного огня, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники.По информации издания, инцидент случился из-за недостатка тактической сети обмена данными Link 16, которая позволяет передавать информацию о местонахождении объектов в воздухе и помогает проводить совместные операции против врага более эффективно и безопасно."Когда истребители F-16 прибыли на Украину, администрация Байдена утаила ключевую технологию, которая помогает наземным силам ПВО отличать своих от вражеских", — говорится в публикации.Владимир Зеленский заявил о прибытии истребителей F-16 на Украину 4 августа, а в конце месяца украинский Генштаб признал, что один самолет уже потерян. Уже тогда депутат Верховной рады Марьяна Безуглая утверждала, что истребитель сбили из американского же ЗРК Patriot из-за отсутствия координации между подразделениями, но в Пентагоне отказались подтвердить эту информацию. Украинское военное руководство возложило всю вину на погибшего пилота, который якобы не справился с управлением.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, F-16
Названа причина крушения F-16 ВСУ летом 2024 года

WSJ: причиной крушения F-16 ВСУ летом 2024 года стал дружественный огонь

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. F-16 ВСУ мог потерпеть крушение летом 2024 года из-за дружественного огня, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По информации издания, инцидент случился из-за недостатка тактической сети обмена данными Link 16, которая позволяет передавать информацию о местонахождении объектов в воздухе и помогает проводить совместные операции против врага более эффективно и безопасно.
«
"Когда истребители F-16 прибыли на Украину, администрация Байдена утаила ключевую технологию, которая помогает наземным силам ПВО отличать своих от вражеских", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский заявил о прибытии истребителей F-16 на Украину 4 августа, а в конце месяца украинский Генштаб признал, что один самолет уже потерян.
Уже тогда депутат Верховной рады Марьяна Безуглая утверждала, что истребитель сбили из американского же ЗРК Patriot из-за отсутствия координации между подразделениями, но в Пентагоне отказались подтвердить эту информацию. Украинское военное руководство возложило всю вину на погибшего пилота, который якобы не справился с управлением.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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