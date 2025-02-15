https://ria.ru/20250215/evropa-1999605288.html

На Западе раскрыли фатальный просчет Европы в отношении России

На Западе раскрыли фатальный просчет Европы в отношении России - РИА Новости, 15.02.2025

На Западе раскрыли фатальный просчет Европы в отношении России

Европейским странам следует вернуться к закупкам трубопроводного газа из России для решения своих экономических проблем, пишет британский дипломат Ян Прауд в... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T19:29:00+03:00

2025-02-15T19:29:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Европейским странам следует вернуться к закупкам трубопроводного газа из России для решения своих экономических проблем, пишет британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture."Европейская промышленность парализована из-за высоких цен на энергоносители, и нам говорят, что в этом виновата Россия. Но это вызвано саморазрушительной энергетической политикой Брюсселя и Берлина", — говорится в публикации.Разрешить сложившуюся ситуацию, по мнению дипломата, может помочь возобновление закупок российского трубопроводного газа. Как отмечает Прауд, пытаясь наказать Москву за конфликт на Украине отказом от поставок голубого топлива по трубопроводам, Европа наносит себе гораздо больший ущерб, чем России.В среду газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Еврокомиссия изучает возможность ввести временный потолок цен на газ в ЕС на фоне значительного роста стоимости в последнее время.Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров газа в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Венгрию.

https://ria.ru/20250215/rossiya-1999574781.html

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россия, европа, украина, евросоюз, в мире